Thủ tướng: 'Một bộ phận cán bộ còn tai tiếng do tham nhũng'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP

Ngày 3/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2017.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Phiên họp nhằm đánh giá lại các hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, phiên họp còn đưa ra các chủ trương quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, thực hiện tốt công việc 6 tháng cuối năm 2017.

Sáu tháng đầu năm, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ quyết liệt đổi mới. Thủ tướng Chính phủ, tập thể Chính phủ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt, các địa phương rất tích cực triển khai. 6 tháng đầu năm, “địa lợi nhân hòa”, thời tiết thuận lợi, nông nghiệp bắt đầu đà phục hồi, doanh nghiệp, người dân tích cực khởi nghiệp.

Chính phủ mới đã vượt qua 1,5 năm với nhiều tình hình khả quan. Cụ thể, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, 6 tháng chỉ tăng 0,2% so với tháng 12 năm 2016. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm là 5,73%, nông nghiệp, du lịch phục hồi mạnh.

Việt Nam là 1 trong 12 nước tăng trưởng mạnh nhất về dịch vụ du lịch của thế giới. Việc thu ngân sách tăng mạnh, nhiều giải pháp đảm bảo nguồn thu. Vốn FDI tăng mạnh. Có trên 61.000 doanh nghiệp đăng ký mới. Kỳ thi THPT Quốc gia tổ chức tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi gia đình. Nhiều thành phố, nhiều tỉnh xúc tiến đầu tư tốt.

Tại Hội nghị này, chúng ta thẳng thắn đưa ra hạn chế, khó khăn. Trước hết là trong nông nghiệp, giá bán giảm ảnh hưởng đến người sản xuất. Tăng trưởng công nghiệp còn thấp hơn cùng kỳ các năm. Tăng trưởng 5,73% 6 tháng đầu năm nhưng chúng ta chưa có biện pháp gì để tăng trưởng dầu khí.

Bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề bức xúc như ngộ độc tập thể, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, sạt lở bờ sông, khai thác cát trái phép. Tại một số địa phương, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp, nạn phá rừng, cát tặc khiến người dân bất an.

Từ những bất cấp chỉ ra trên đây, chúng ta thấy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề. Muốn tăng trưởng cả năm 6,7% thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 7,42%.

Chúng ta thảo luận về tăng trưởng là có cơ sở. Các ngành đang đà phục hồi mạnh. Các đánh giá tích cực của những tổ chức thế giới về nền kinh tế Việt Nam, từ nước có nền kinh tế ổn định sang nước có nền kinh tế tích cực, đổi mới sáng tạo”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: “Muốn đạt được con số tăng trưởng trên, các vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế lớn của cả nước phải nỗ lực cố gắng. Chính vì thế, tôi đề nghị các đại biểu Chính phủ, các địa phương đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng trưởng ở từng ngành, từng địa phương. Làm gì để tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp. Cần biện pháp gì, vào đâu, thời điểm nào để thực hiện các giải pháp. Chúng ta phải đảm bảo tăng trưởng nhưng phải giữ được ổn định vĩ mô”.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị bàn các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, tích cực cổ phần hóa doanh nghiệp, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản… 6 tháng đầu năm, chúng ta đã đưa nhiều cơ chế, giải pháp đồng bộ nhưng việc thực hiện chưa chuyên nghiệp, một bộ phận cán bộ tổ chức thực hiện cầm chừng. Một bộ phận cán bộ chính quyền còn tai tiếng do tham nhũng, lợi ích nhóm… Tại Hội nghị, các địa phương cần đề xuất giải pháp cụ thể, cơ chế chính sách để thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra.

Đặc biệt, các đồng chí đề xuất giao quyền cho các địa phương như thế nào để không còn tình trạng Quảng Ninh, miền Nam chạy ra xin thủ tục. Nhiều chuyên gia đã đề nghị Thủ tướng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi công khai, nơi không công khai. Đề nghị, các đại biểu tham dự đổi mới cách thảo luận để có hiệu quả.

Theo chương trình có 8 báo cáo nhưng để tiết kiệm thời gian thảo luận, tôi đề nghị chúng ta chỉ nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và kiểm điểm báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng. Sau đó, chúng ta dành phần lớn thời gian để các đại diện địa phương thảo luận đưa ra các giải pháp thực hiện”.

Phiên họp tháng 6/2017 dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày. Trong cả ngày 3/7, Hội nghị sẽ bàn về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; báo cáo công tác cải cách hành chính; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; báo cáo thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Đỗ Thơm (ghi)