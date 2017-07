Thực hư thông tin đáp án tiếng Anh và Toán chưa chính xác

Cụ thể, em Hoàng Minh Thịnh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Trên một số báo và mạng xã hội nói rằng ở môn tiếng Anh, câu số 3 mã đề 421 đáp án là C chứ không phải D như bộ GD&ĐT công bố. Em cảm thấy lo lắng bởi cá nhân em chọn phương án D như đáp án của Bộ đưa”.

Tương tự, em Phạm Đức Hiếu (Thái Nguyên, cũng thi mã đề 421) cho biết: “Em chọn D, nhưng trên thực tế câu này gây hiểu lầm cho học sinh. Em đã phải mất chút thời gian để suy nghĩ giữa đáp án C và D”.

Cụ thể, tìm hiểu của PV về câu hỏi số 3 mã đề thi 421 môn tiếng Anh, đề bài yêu cầu điền vào chỗ trống:

The larger the area of forest is destroyed, ………………………………………..

A. the most frequent natural disasters are

B. the most frequently natural disasters occur

C. the more frequent are natural disasters

D. the more frequently natural disasters occur

Về câu hỏi này, cô Hoàng Thanh Hương – Giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Học mãi khẳng định: “Đáp án đúng là đáp án D - the more frequently natural disasters occur”.

Một giáo viên tiếng Anh khác khẳng định: “Theo tôi, đáp án D cho phần tiếng Anh là chính xác vì việc dùng đảo ngữ như đáp án C là không chuẩn nên không thể nói là cả đáp án C và D đều đúng. Đây là câu hỏi hay và có khả năng phân loại thí sinh”.

Em Hà Thị Hạnh - sinh viên năm cuối khoa Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên giải thích: "Câu hỏi này chắc chắn loại bỏ phương án A và B. Thí sinh sẽ chỉ còn sự lựa chọn C và D. Nếu để ý kỹ thì câu trả lời là D, dịch theo nghĩa: Diện tích rừng bị phá hủy nhiều thì thiên tai cũng xảy ra nhiều hơn".

Phân tích về câu 23 mã đề 124 môn Toán. (Ảnh NLĐ).

Liên quan đến đáp án môn thi Toán, theo như đáp án của bộ GD&ĐT về câu 23 mã đề 124 đáp án là C. Tuy nhiên, trên mạng xã hội và một số báo đưa tin học sinh có thể chọn cả phương án C và D. Điều này cũng khiến cho nhiều học sinh không khỏi lo lắng.

PV báo Người Đưa Tin đã tham vấn ý kiến thầy giáo Nguyễn Bá Tuấn – Giảng viên Toán tại ĐH Công nghiệp Hà Nội. Thầy Tuấn khẳng định: “Sự phản biện về đề Toán dựa trên việc soi kĩ vào câu từ, mà từ ngữ Việt Nam vô cùng phong phú, có khi chỉ một từ với cách diễn đạt sắc thái cảm xúc khác nhau đã có thể ra nghĩa khác nhau”.

Thầy Tuấn cho biết: "Đánh giá đề bài tôi thấy câu hỏi hoàn toàn chấp nhận được và chắc chắn không làm cho học sinh phân vân giữa hai đáp án C và D. Trên thực tế, đề thi không sai và học sinh trung bình khá một chút là có thể chọn được đáp án đúng là C. Nếu nói câu hỏi này chặt chẽ 100% thì không chính xác lắm nhưng nó đảm bảo để học sinh không bị chọn nhầm.

Nếu học sinh nắm được cơ bản sẽ biết rằng hàm bậc 4 trùng phương chỉ có hai trường hợp về cực trị là hàm số có 1 cực trị hoặc 3 cực trị. Đề đã cho rõ ở hình là đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị nên phương trình y' = 0 rõ ràng có 3 nghiệm phân biệt. Chỉ những học sinh không nắm kiến thức và chọn hú hoạ thì lúc đó đáp án nào cũng như nhau.

Theo tôi, đề toán năm nay được chuẩn bị công phu và đáp ứng được kì vọng của xã hội. Chúng ta cần hoan nghênh sự thay đổi bước ngoặt trong thi cử để ngày càng hoàn thiện nó".

Như vậy, có thể khẳng định về 2 câu hỏi trên thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm nếu đáp án mình chọn đúng với đáp án mà bộ GD&ĐT công bố.

Trong một diễn biến có liên quan, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, các tỉnh năm nay phải phấn đấu chấm thi đúng tiến độ đề ra nhưng phải đảm bảo đúng quy trình, không để xảy ra sai sót, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về hạ tầng công nghệ cho công tác công bố kết quả kỳ thi.

Theo lãnh đạo bộ GD&ĐT, năm nay, Hội đồng thi tỉnh nào chấm xong trước, sau khi đối chiếu với kết quả của bộ GD&ĐT chuẩn xác sẽ công bố sớm, chứ không phải đợi đến ngày 7/7 mới công bố tất cả. Theo đó, vào khoảng ngày 12 - 13/7, bộ GD&ĐT sẽ công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia cùng với điểm sàn để thí sinh có cơ sở phân tích kỹ lưỡng trước khi điều chỉnh nguyện vọng.

