Thuê xe cứu hộ chở máy gặt trộm cắp từ Thanh Hóa về Hải Dương

Sáng 25/9, thượng tá Lê Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Đến (SN 1982), trú ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương về tội Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin điều tra cho hay, đêm 15, rạng sáng 16/9, gia đình ông Lê Quang Phác, tạm trú xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, bị trộm đột nhập lấy đi một máy gặt đập lúa hiệu KUBOTA DC60, có giá trị gần 300 triệu đồng.

Chiếc máy gặt, tang vật của vụ án.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an huyện đã tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng gây án. Trong quá trình điều tra, Công an huyện xác định nghi can trộm máy gặt đập lúa là Vũ Văn Đến (SN 1982), trú ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Sau khi xác định được đối tượng, đêm 18/9, một tổ công tác của Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với cơ quan điều tra các huyện lân cận, Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ Vũ Văn Đến cùng tang vật của vụ án.

Theo đó, chiếc máy gặt đập lúa được Đến cất giấu tại nhà ông Phạm Thanh Trương, trú ở xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Lê Văn Đến tại cơ quan công an.

Bước đầu Đến khai nhận với cơ quan điều tra, do ăn chơi, nợ nần nhiều nên mới nảy sinh ý định trộm cắp.

Trước đây, Đến đã từng tới xã Thiệu Lý để gặt thuê nên quen biết nhiều người. Ngày 15/9, Đến trở lại nhà người quen chơi, thấy máy gặt đập lúa của ông Phác không có người trông coi nên thực hiện hành vi trộm cắp. Khi trộm được chiếc máy gặt, Đến thuê xe cứu hộ chở về Hải Dương cất giấu.

Phạm Thọ