Dược sĩ Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, sở Y tế TP.HCM vừa cho biết, cục Quản lý Dược đã gửi văn bản đề nghị sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các ngành thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc Fugacar giả mang tên: Fugacar, SĐK VN-16500-13, số lô 514015 và số lô 1614007 trên nhãn hộp ghi mạo danh cơ sở nhượng quyền sản xuất là công ty Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Bỉ.

Mới đây, lô thuốc này đã bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an TP.HCM) bắt giữ và yêu cầu xác minh làm rõ tại địa chỉ nhà thuốc Tân Phú 2, trên đường Tân Quý, quận Tân Phú.

Sở Y tế TP.HCM cũng đưa ra một số lưu ý để người tiêu dùng phân biệt thuốc Fugacar thật và thuốc Fugacar giả số lô 514015. Theo đó, về hình thức, vỏ hộp, ngoài bao bì hộp thuốc Fugacar thật có số bao bì 991013240, số lô sản xuất, ngày sản xuất được in nổi, sờ có thể cảm nhận được. Còn thuốc Fugacar giả, số bao bì 991-101-240, số lô sản xuất, số ngày sản xuất, hạn dùng đều in thường, sờ không cảm nhận được.

Về tờ hướng dẫn sử dụng, thuốc Fugacar thật ghi: "Nhiệt độ bảo quản từ 15-30 độ C, than phiền chất lượng sản phẩm". Còn thuốc Fugacar giả, sản phẩm cũng ghi nhiệt độ bảo quản từ 15-30 độ C nhưng dòng "than phiền chất lượng", thiếu chữ “sản phẩm”.

Cách viết ngày tháng năm ở hạn sử dụng thuốc giữa thuốc thật và giả cũng khác nhau. Fugacar thật ghi ngày tháng năm cách nhau bằng dấu chấm (.), còn thuốc Fugacar giả ghi ngày tháng năm cách nhau bằng dấu chéo (/).

Trên viên thuốc Fugacar thật có khắc chữ Janssen, mặt còn lại chữ Me 500. Ngược lại, thuốc Fugacar giả không có.

Thuốc tẩy giun Fugacar được rất nhiều người sử dụng.

Thuốc Fugacar giả và thật số lô 1614007 cần lưu ý, thuốc Fugacar thật có mã số bao bì 991013240, còn thuốc giả là 99103187. Tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Fugacar thật có kích thước 21x28,8cm, trong khi đó, thuốc giả kích thước 14,7x20,8cm.

Ngoài ra Fugacar thật có logo Janssen đặt ở góc phải, bên dưới tờ hướng dẫn sử dụng, mã số tờ hướng dẫn sử dụng 991013241. Trong khi đó, thuốc giả không có logo, bên dưới mã số tờ hướng dẫn sử dụng 991-02-628. Viên thuốc Fugacar thật trên thuốc có chữ đường nét sắc sảo, còn thuốc giả, chữ nét to và thô…

Dược sĩ Đỗ Văn Dũng, cho biết thêm, hiện nay, thông tin từ cục Quản lý Dược đưa ra để thông báo, cảnh báo cho người dân cảnh giác là chủ yếu. Vì thuốc giả lưu thông trên thị trường không có thông tin về số lô, tên đơn vị sản xuất nên cơ quan chức năng khó có thể kiểm tra ngay được.

Nếu người dân phát hiện thông tin về thuốc giả có thể cung cấp để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, nếu sai phạm sẽ xử lý theo pháp luật.