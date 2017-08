“Thượng đế” sập bẫy tour nước ngoài siêu rẻ

Bát nháo công ty “ma”

Theo thông tin PV có được từ một cán bộ phòng Lữ hành thuộc sở Du lịch TP.HCM, công ty TNHH Du lịch Baby Tourist (quận Tân Bình, TP.HCM) mới chỉ đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa và làm đại lý du lịch, chưa được cấp phép lữ hành quốc tế, nhưng trên website đã chào bán tour quốc tế tràn lan.

Điển hình, công ty này đang chào bán tour du lịch Hàn Quốc với lịch trình 6 ngày 5 đêm, giá chỉ gần 20 triệu đồng/khách, rẻ hơn 4 triệu đồng so với một công ty lữ hành uy tín khác. Lý do tour giá rẻ là do công ty có đối tác bên Hàn Quốc và cách tổ chức riêng.

Không chỉ vậy, nhiều công ty làm ăn chộp giật, “treo đầu dê bán thịt chó”. Điển hình, tour Đài Loan 4 ngày 3 đêm giá chỉ 6,9 triệu đồng/khách.

Theo quảng cáo của công ty Việt Tourist (quận 4, TP.HCM), tour trên sẽ đi theo lịch trình: Ngày 1 từ TP.HCM sang Đài Loan (khách ngủ trên máy bay). Ngày 2, tham quan một số điểm tại Đài Bắc và chợ đêm. Đến ngày 3, khách nghỉ dưỡng tự do và mua sắm (nếu có nhu cầu thì đăng ký Vip tour). Ngày cuối, tham quan Đài Bắc, mua sắm và về lại Việt Nam.

Đã có không ít trường hợp công ty du lịch tổ chức tour "chui" bỏ rơi khách và hướng dẫn viên bị bắt ở nước ngoài.

Nhìn vào lịch trình này, một nhà tổ chức tour lữ hành quốc tế chuyên nghiệp đánh giá: “Tour này có vấn đề vì ngay ngày đầu tiên, khách hàng đã mất hẳn một ngày nhốt mình trong máy bay. Đến Đài Loan được tính là ngày thứ hai.

Tuy nhiên, trong ngày thứ hai và ngày thứ tư, du khách chỉ loanh quanh ở Đài Bắc và tự do mua sắm. Để có lãi, các đơn vị này thường cắt giảm tối đa điểm tham quan, di chuyển tại nước đến, chủ yếu là khách “tự do tham quan, tự do mua sắm” với chi phí tự túc”.

“Treo đầu dê bán thịt chó”

Phản ánh với PV, ông N.T.Q. (ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết, ông đã mua tour và đi Đài Loan du lịch của công ty Việt Tourist cách đây chưa lâu.

“Họ cam kết các dịch vụ rất tốt, chuẩn 4, 5 sao nhưng chúng tôi mất một ngày trên máy bay để ngủ. Sang Đài Loan, họ cũng bắt di chuyển vào ban đêm. Ban ngày, họ chủ yếu để khách nghỉ ngơi và mua sắm. Đáng nói hơn, khi vào nhiều điểm du lịch, công ty này bắt khách phải đóng thêm tiền, khiến nhiều người trong đoàn rất bức xúc”, ông Q. nói.

Sau khi mua tour giá rẻ và nhận về chuyến du lịch không đúng như kỳ vọng, nhiều khách muốn lấy lại tiền cũng “trầy da tróc vảy”. Chị T.T.N. (ngụ Nhà Bè) mua tour đi Hàn Quốc của công ty Golden Plus (quận 3) với giá 12 triệu đồng cho hành trình 5 ngày 4 đêm. Theo đó, chị đã mua 4 vé với tổng số tiền 48 triệu đồng và được hẹn ngày 21/7/2017 sẽ khởi hành.

Tuy nhiên, gần đến ngày khởi hành, công ty gọi điện thông báo dời sang ngày 22/7, rồi 23/7, do không có vé máy bay khứ hồi, chỉ có chặng đi. Bức xúc, chị và gia đình lỡ rất nhiều công việc nên đành tìm đến công ty yêu cầu làm việc.

Tại đây, chị N. được xin lỗi và hẹn ngày 3/8 sẽ khởi hành. Được ít ngày, công ty lại báo dời sang ngày 6/8 vì không có tour. Quá bức xúc, chị N. yêu cầu công ty này hủy chuyến đi, trả lại tiền và được công ty đồng ý.

Thế nhưng, khi đến lấy lại tiền cũng vô vàn khó khăn. “Hết lần này sang lần khác, công ty này khất lần việc trả lại tiền mua tour của tôi. Họ đưa ra nhiều lý do như: Sếp không có nhà, sếp đi vắng, chờ sếp về mới giải quyết được”, chị N. chia sẻ.

Quản lý không xuể? Liên quan đến tình trạng trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc sở Du lịch TP.HCM cho biết: “Sở đã phối hợp với tổng cục Du lịch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động lữ hành quốc tế trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng trên, nhưng so với con số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lữ hành mà Sở đang quản lý có sự chênh lệch rất lớn".

Chí Thanh