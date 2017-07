Tiệc sinh nhật phủ đầy hoa lộng lẫy, lãng mạn của Lý Nhã Kỳ

Không chọn các thương hiệu thời trang quốc tế như thường thấy, lần này Lý Nhã Kỳ diện đầm đen đuôi cá ôm sát phom dáng cổ điển với phần đùi xẻ sâu gợi cảm, phần vai áo trễ xếp lớp tôn vẻ đẹp quyền quý của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Trang sức kim cương của Paolo Piovan luôn là phụ kiện hoàn hảo hoà quyện với set đồ tôn vinh nét đẹp sang trọng của người mặc.

Mặc dù đích thân Lý Nhã Kỳ tự đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng ê-kíp sản xuất sự kiện lại bí mật đến phút chót phần lớn các hạng mục sự kiện nhằm gây bất ngờ lớn cho chủ nhân bữa tiệc. Chính vì vậy, khi vừa xuất hiện tại sự kiện Lý Nhã Kỳ đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước những gì ê-kíp đã thực hiện vô cùng tỉ mỉ dành cho cô.

Khán phòng được phủ ngập hoa sắc trắng vô cùng thơ mộng, ngọt ngào, ánh sáng dịu nhẹ mà lung linh của những ngọn nến giúp không gian tiệc vừa lãng mạn lại vừa sang trọng. Không ít quan khách đã lập tức liên tưởng không gian phủ đầy hoa trong tiệc sinh nhật Lý Nhã Kỳ giống những sự kiện kết hôn ngập tràn sắc hoa đình đám của làng giải trí châu Á. Sân khấu được thiết kế đơn giản với chữ LYNK lớn nhưng đã khiến nhiều nghệ sĩ khách mời phải trầm trồ về mức độ đầu tư công phu, hoành tráng,... của chủ nhân. Tất cả tạo nên một tổng thể lộng lẫy, không chỉ làm chủ nhân của bữa tiệc ngỡ ngàng mà các quan khách đều bị choáng ngợp.

Điều đáng nói và khiến Lý Nhã Kỳ vô cùng xúc động chính là bởi từng chi tiết tỉ mỉ đến mức hoàn hảo của buổi tiệc là nhờ vào tâm huyết của vị tổng đạo diễn tay ngang, Ngài Jean Lesly Benoit, Đại sứ Cộng hòa Haiti tại Việt Nam, người bạn thân thiết của Lý Nhã Kỳ. Ông đã lên dự án, kịch bản hơn 1 tháng nay. Suốt 5 ngày qua, Ngài Jean Lesly Benoit bay từ Hà Nội vào TP.HCM gần như không ngủ để lo lắng cho việc tổ chức sự kiện. Ông mong muốn những gì ông làm giống như một món quà sinh nhật mà ông gửi đến Lý Nhã Kỳ, người bạn thân thiết đồng thời là người phụ nữ Việt Nam mà ông ngưỡng mộ đặc biệt về trí tuệ, tài năng ngoại giao và tấm lòng nhân ái.

Vì vậy, không gian tiệc vừa có sự lộng lẫy dành cho một nữ hoàng, vừa có sự đơn giản phóng khoáng cho một người năng động, vừa mang không khí ấm áp thân mật của những người thân yêu lại vừa kiêu sa tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của người phụ nữ thành công. Hàng trăm nhân lực đã được huy động để thực hiện sự kiện.

Đặc biệt hơn, với vai trò tổng đạo diễn, Ngài Jean Lesly Benoit đã đảm nhiệm phần biểu diễn nghệ thuật hết sức độc đáo. Những tiết mục múa mang dấu ấn carnival rộn ràng trong ngày lễ, những ca khúc lừng danh của thế giới được Ngài Đại sứ tuyển chọn rất kỹ giống như lời chúc bước chân nhỏ bé của Lý Nhã Kỳ sẽ bước xa hơn, dài hơn đến nhiều nơi trên thế giới hơn, gặt hái nhiều thành công trên thế giới hơn nữa trong tuổi mới. Cũng đích thân Ngài Đại sứ Haiti vừa làm MC dẫn dắt chương trình vừa làm nghệ sĩ biểu diễn một loạt ca khúc mang âm hưởng Latin và tiêu biểu cho xứ sở Haiti tặng Lý Nhã Kỳ. Phu nhân của ông cũng góp phần khuấy động buổi tiệc bởi sự uyển chuyển trong những bước nhảy minh họa cho bài hát Ngài Đại sứ biểu diễn. Lý Nhã Kỳ, các nghệ sĩ và quan khách đã cùng lên sân khấu hòa mình vào những giai điệu âm nhạc sôi động mà cũng đầy lãng mạn.

Hạnh phúc đến mức không thể thôi mỉm cười dù chỉ 1 giây, Lý Nhã Kỳ đã xúc động chia sẻ trên sân khấu: "Hôm nay, Kỳ bước sang tuổi mới, tuổi đủ chững chạc và nghiêm túc để nói rằng những vị khách có mặt tại đây đều có vị trí quan trọng đối với cuộc đời và sự nghiệp của Kỳ. Mỗi người đều có vị trí trong trái tim của Kỳ, đều có ảnh hưởng đến sự nghiệp, cuộc sống và tương lai của Kỳ".

Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ, đây là lần hiếm cô tổ chức tiệc sinh nhật công phu đến vậy cho bản thân. "Kỳ biết nếu không có các bạn, Kỳ sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay. Do đó, Kỳ muốn đây không phải tiệc dành riêng cho Kỳ mà là lời cảm ơn dành cho tất cả mọi người có mặt ở đây, trong dịp đặc biệt này, Lý Nhã Kỳ bồi hồi nói. Quá hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của những vị khách đặc biệt đã bay cả ngày trời tới Việt Nam, với bạn bè, người thân,... Lý Nhã Kỳ đã không ngừng gửi những nụ hôn gió của mình đến với mọi người, dành cho những người thương yêu tại sự kiện những cái ôm nồng thắm bày tỏ lòng cảm ơn vô cùng sâu sắc.

Tiệc sinh nhật mừng tuổi mới của Lý Nhã Kỳ hội tụ những người thân thiết với Lý Nhã Kỳ. Một bất ngờ lớn dành cho Lý Nhã Kỳ chính là sự xuất hiện của nhà sản xuất lừng danh người Pháp, ông Charles Gillibert (Clouds of Sils Maria, Eden, The Oscar, Things to come, Personal shopper, Kings, 24 Frames…).

Rất nhiều nghệ sĩ thân cũng đã hội ngộ chúc mừng Lý Nhã Kỳ sang tuổi mới như: Chi Bảo, Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn, Nathan Lee, Bình Minh, Vũ Thu Phương, Hứa Vĩ Văn, Cao Thái Sơn, Vũ Khắc Tiệp, MC Quỳnh Hoa, Lương Bích Hữu,.... Các nghệ sĩ đã có màn hợp ca rộn ràng bài Happy birthday và cùng thổi nến mừng sinh nhật Lý Nhã Kỳ.

Quây quần bên Lý Nhã Kỳ luôn có gia đình cô, mẹ Lý Nhã Kỳ không bao giờ vắng mặt trong các sự kiện của con gái cưng, chị gái và các cháu Lý Nhã Kỳ cũng xuất hiện mừng tuổi mới của cô.

Mừng tuổi mới bằng một ngày ở bên cạnh chăm sóc gần 200 trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Tam Bình (Thủ Đức,TP.HCM), và một buổi tối vô cùng ấm cúng, ngọt ngào bên những người mà Lý Nhã Kỳ muốn được luôn gọi là "người thân yêu", Lý Nhã Kỳ mong chờ tuổi mới của cô sẽ giành nhiều thành công hơn và làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng hơn nữa.

Lê Anh

Ảnh: Mr AT, Thành Nguyễn, Khoa Nguyễn