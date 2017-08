Tiết lộ bất ngờ của vị luật sư cứu thân chủ thoát án tử vào 'phút 89'

Vụ án để đời

Gần 20 năm hành nghề "thầy cãi", luật sư Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc công ty Luật Tập đoàn Hà Thành đã bào chữa cho rất nhiều bị cáo trong các vụ án hình sự, đặc biệt là án ma túy.

Tâm sự với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Dũng cho biết, vụ án để đời của anh chính là vụ mà bị cáo Vũ Thị Huệ (SN 1973, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) bị cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Luật sư Nguyễn Xuân Dũng nhớ lại: “Ban đầu xới tung toàn bộ hồ sơ vụ án, phân tích, đánh giá chứng cứ và so sánh với tài liệu thu thập được, tôi thấy bị cáo Huệ kêu oan hoàn toàn có cơ sở”.

Qua lời kể của luật sư Dũng, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 24-25/5/2012, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn xin khai báo gửi từ trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn của 2 bị can Trần Thị Hà và Nguyễn Hồng Vân về việc cùng với Vũ Thị Huệ thực hiện hành vi mua bán trái phép 5 bánh ma túy sang Trung Quốc vào cuối tháng 2/2011.

Từ đây, một vụ án mua bán trái phép chất ma túy được tái hiện. Theo đó, cuối tháng 2/2011, Hà đến nhà Huệ xem bói (Huệ hành nghề thầy bói). Huệ nhờ Hà vận chuyển ma túy sang Trung Quốc với giá 10 triệu đồng/bánh.

Hà gọi điện nhờ Nguyễn Hồng Vân (SN 1990, trú tại TP.Lạng Sơn), giá 6 triệu đồng/bánh (Hà hưởng 4 triệu đồng chênh lệnh). Vân đồng ý và mang 5 bánh ma túy về nhà cất giấu trong buồng.

Sau đó, Vân gọi điện cho Trần Dương Huệ Ngọc và Phạm Thị Hoài Thu đến nhà, đưa cho mỗi người 2 bánh ma túy. Ngọc và Thu cất giấu ma túy trong người, gọi xe taxi lên cửa khẩu Cốc Nam, sang Trung Quốc, giao hàng cho đối tượng buôn bán ma túy theo sự chỉ đạo của Vân.

Đến 12h cùng ngày, Nguyễn Hồng Vân mang 1 bánh còn lại sang Trung Quốc tiêu thụ. 3 ngày sau, các đối tượng trên gặp nhau chia chác tiền vận chuyển ma túy. Hà cầm 50 triệu đồng của Huệ, đưa cho Vân 30 triệu đồng. Vân trả tiếp cho Ngọc và Thu, mỗi người 10 triệu đồng.

Ngọc và Thu dính đến một vụ án vận chuyển trái phép 32 bánh ma túy. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 51/2012/HSST ngày 17/7/2012 của TAND tỉnh Lạng Sơn quy kết Ngọc vận chuyển 10 bánh ma túy và Thu vận chuyển 9 bánh ma túy sang Trung Quốc. Vì vậy, cơ quan CSĐT không khởi tố Ngọc và Thu trong vụ án này.

Cơ quan điều tra kết luận hành vi mua bán, vận chuyển 5 bánh ma túy cho Vũ Thị Huệ của Trần Thị Hà và Nguyễn Hồng Vân đã được Hà, Vân khai báo đầy đủ và đã bị hội đồng xét xử TAND tỉnh Lạng Sơn xem xét và quy kết trong bản án hình sự sơ thẩm 51/2012 ngày 17/7/2012. Án có hiệu lực pháp luật.

Vì vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can Hà và Vân. Vũ Thị Huệ bị VKSND tỉnh Lạng Sơn truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4, Điều 194, BLHS.

Luật sư Nguyễn Xuân Dũng- Giám đốc công ty Luật Tập đoàn Hà Thành.

Luật sư đảo ngược tình thế

Trước những lời kêu oan của bị cáo Huệ, luật sư Dũng xới tung toàn bộ hồ sơ vụ án một cách thận trọng, chắp nối các dữ liệu có trong bút lục, phân tích, đánh giá dưới con mắt phản biện của một luật sư. Không chỉ nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, luật sư bào chữa còn đến nhiều địa điểm bị cáo Huệ đi qua…

Luật sư Dũng phân tích: “Theo cáo trạng, ngày 16/3/2011, Huệ và Hà đi Sa Pa, Lào Cai cúng lễ, bàn bạc chuyện vận chuyển ma túy. Sau đó, Hà thuê Vân thực hiện như cáo trạng truy tố. Thế nhưng, Nguyễn Hồng Vân dính vào một vụ án ma túy khác và bị bắt quả tang vào ngày 7/3/2011. Như vậy, Vân đang nằm trong tại giam, thì làm sao Hà thuê vận chuyển ma túy được?. Đây là một chứng cứ quan trọng giúp thân chủ tôi thoát tội.

Tại tòa, tôi chỉ rõ mâu thuẫn cực kỳ quan trọng, đó là các đối tượng khai giao nhận ma túy không đồng nhất. Lúc thì ở quán cà phê, lúc ở chợ, lúc giao 4 bánh, lúc giao 5 bánh. Đến khi ra tòa, Vân khai không vận chuyển gì. Bản thân bị cáo Huệ kêu oan từ đầu”.

Ngoài ra, luật sư Dũng cho biết thêm một mâu thuẫn, trong sổ thông hành của hải quan thể hiện: Ngọc, Thu và Vân đi cùng một lúc sang Trung Quốc. Trong khi đó, cáo trạng thể hiện, Ngọc và Thu đi sang Trung Quốc vào buổi sáng, mỗi người cầm 2 bánh. Vân đi vào buổi trưa, cầm 1 bánh.

Trước những chứng cứ hết sức thuyết phục của luật sư bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Lạng Sơn xin rút cáo trạng, đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung theo hướng chuyển tội danh sang tội Không tố giác tội phạm.

Trong phiên tòa tiếp theo, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Huệ 2 năm tù (bằng thời giam tạm giam) về tội Không tố giác tội phạm.

“Tôi thấy rất vui vì cứu giúp một con người thoát án tử hình, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của một luật sư bào chữa”, luật sư Dũng tâm sự với PV.

Thiên Long