Tiết lộ bí mật trong hầm trú ẩn chống hạt nhân của giới siêu giàu

Những “cung điện” trong lòng đất

Vivos Europa One, tổ hợp hầm ngầm trú ẩn dưới lòng đất Đức được xây dựng cho giới thượng lưu là một điển hình của sự xa xỉ. Ngoài vẻ tráng lệ như dinh thự của tỷ phú hoặc du thuyền siêu sang, hầm trú ẩn của Vivos Europa One đảm bảo giữ an toàn cho chủ nhân và duy trì cuộc sống tiện nghi trong vòng cả năm mà không phải lên mặt đất.

Một khi thảm họa xảy ra, các gia đình mua căn hộ tại Vivos Europa One sẽ tới sân bay gần nhất. Sau đó, trực thăng của công ty đưa họ tới hầm và họ có thể yên tâm với cuộc sống đủ đầy tại đây. Tổ hợp hầm ngầm này kiên cố đến mức có thể trụ vững trước các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân tầm gần, vũ khí hóa học, động đất, sóng thần, xung điện từ và hầu như bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào.

Hệ thống hầm này nằm trên lãnh thổ Đức và được cải tạo từ hầm do Liên Xô xây dựng. Công trình có diện tích 21.108m2 hầm ngầm được bảo vệ tuyệt đối và 4.079m2 trên mặt đất.

Bên trong một căn hầm trú ẩn hạng sang của giới nhà giàu.

Khu trú ẩn có 3 lối vào riêng biệt dành cho xe có khả năng chống bức xạ và vụ nổ hạt nhân, một số đường khác chỉ dành cho người đi bộ. Ba đường hầm chính có một hệ thống cửa an ninh vòng ngoài, tiếp theo là cánh cửa 40 tấn vận hành bằng thủy lực và lớp cửa thép thứ ba giúp chống lại sự xâm nhập của hóa học, sinh học và khí xâm nhập.

Tất cả các phòng ngầm đều có hệ thống nóng lạnh và thông gió hoàn toàn tùy chỉnh. Hệ thống điện, nước khép kín với 3 máy phát điện diesel, bao gồm cả hệ thống dự phòng, đảm bảo hoạt động trong hầm không cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Đặc biệt, mức độ tiện nghi và sang trọng của hầm không hề thua kém các siêu du thuyền hoặc siêu biệt thự của các tỷ phú, nhưng quy mô thì lớn hơn gấp bội.

Vivos Europa One được thiết kế có sức chứa 6.000 người. Tất cả khu trú ẩn được dự trữ đầy đủ thức ăn và các nguồn lực khác, đủ để hoạt động tự chủ trong vòng 6 tháng đến 1 năm.

Mỗi gia đình trong hầm trú ẩn sở hữu một căn hộ 232m2 do chính họ thiết kế. Người ta sẽ được hưởng tiện nghi như bể bơi, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, nhà bếp, quầy bar, phòng ngủ và phòng tắm sang trọng. Họ cũng có thể thuê kiến trúc sư và nhà thầu để thay đổi nội thất theo ý muốn.

Khu sinh hoạt chung ở đây có đủ nhà hàng, hầm rượu, phòng họp cộng đồng, phòng cầu nguyện, phòng chơi cho trẻ, phòng đào tạo, khu vực máy tính, truyền hình và đài phát thanh, trung tâm thông tin liên lạc, an ninh, các hầm lưu trữ tài sản quý, bệnh viện, nhà kho Cư dân cũng được cung cấp các phương tiện giao thông, xe bọc thép, máy bay trực thăng, quần áo bảo hộ và thiết bị phòng độc khi ra ngoài không gian mở với hoạt động chăn nuôi...

Mỗi căn hộ trong căn hầm siêu sang này được giới bất động sản dự đoán giá có thể tới 1,1 triệu USD. Mức giá ấy đồng nghĩa với việc chỉ những triệu phú mới có thể sở hữu một căn hộ trong hầm.

Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai có nhiều tiền là mua được suất ở đây. Hãng Vivos thông báo, họ ưu tiên người đến trước nhưng cũng đảm bảo sự đa dạng trong cộng đồng.

“Chúng tôi không muốn tất cả đều là bác sĩ trong khi không có thợ nước hay thợ điện”, website của Vivos cho biết. Vivos sẽ đánh giá hồ sơ để xác định những ai có thể đóng góp tốt nhất cho cộng đồng nơi trú ẩn, tạo ra cơ hội tồn tại lâu dài cho toàn bộ nhóm để bán căn hộ.

Thách thức mọi cuộc tấn công

Rất nhiều công ty trên khắp thế giới đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về loại hình hầm trú ẩn có thể bảo vệ chủ nhân khỏi các thảm họa như động đất, hay chiến tranh hạt nhân song vẫn mang lại những tiện nghi xa xỉ. “Hầm trú ẩn của thời cha hay ông bạn rất không thoải mái. Chúng màu xám xịt, làm bằng kim loại thô cứng chẳng khác nào một con tàu hay thiết bị quân sự thô kệch. Và sự thực là người ta không thể sống lâu dài trong môi trường ảm đạm như vậy”, Robert Vicino, ông chủ địa ốc và là CEO của Vivos, công ty xây dựng và quản lý các hầm trú ẩn cao cấp trên khắp thế giới chia sẻ.

Bên trong một căn hầm trú ẩn chống chiến tranh hạt nhân.

Giới tinh hoa thế giới, bao gồm các nhà quản lý quỹ, các ngôi sao thể thao và các ông chủ ngành công nghệ thường chọn việc tự thiết kế nơi trú ẩn bí mật cho gia đình và nhân viên của họ. Tỷ phú Microsoft Bill Gates được cho là có hầm trú ẩn tại tất cả các căn nhà của mình.

Gary Lynch, Tổng Giám đốc của công ty Rising S ở Texas cho biết, doanh số bán hàng năm 2016 với loại hầm trú ẩn xa xỉ tăng tới 70% so với năm 2015, trong đó tổng doanh số bán hàng đã tăng trưởng 300% kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 11/2016.

Những căn hầm bằng thép tấm của công ty Rising S được thiết kế dùng cho nhiều thế hệ và có thể chứa tối thiểu đồ ăn đủ cho các thành viên dùng trong một năm và an toàn ngay cả khi chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Một căn hầm bí mật ở phía đông nam London, Anh vốn trước đây được xây dựng để bảo vệ các nhân viên Chính phủ trong cuộc chiến hạt nhân, hiện được chuyển thành khu dân cư xa xỉ trị giá vài triệu USD/căn hộ.

Những căn hầm này được trang bị hệ thống điện, lọc nước, lọc không khí để đối phó với điều kiện tồi tệ của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Hầu hết căn hầm này đều có đủ diện tích đảm bảo để chứa đủ lương thực, thực phẩm trong hơn một năm và nhiều căn hầm thậm chí còn có cả vườn thuỷ sinh để bổ sung dinh dưỡng.

Thậm chí, trong các khu dân cư này còn bố trí nhiều cơ sở vật chất và dịch vụ để người dân có thể sống trong đó lâu dài như dịch vụ y tế và thậm chí cả trường học.

Nếu khách hàng nào muốn trải nghiệm khác lạ cùng gia đình, bạn bè ở nơi có thể chống mọi thảm hoạ thì The Oppicium ở cộng hoà Séc, nơi được mệnh danh là “hầm dành cho tỷ phú lớn nhất thế giới” là một lựa chọn. Khu vực này rộng đến 7.153m2. Trong hệ thống hầm này có đủ hồ bơi, spa, rạp chiếu phim và hầm rượu vang.

Trong khi nhiều người cho rằng, tiện nghi sang trọng là điều không quá cần thiết tại các hầm trú ẩn, những người xây dựng, nhà đầu tư và đặc biệt là giới siêu giàu lại nghĩ khác. Họ đề cao sự thoải mái, tiện nghi để có thể tận hưởng cuộc sống lâu dài trong những “căn phòng khách sạn hạng sang” tuyệt đối an toàn.

Xem thêm >> Vì sao Triều Tiên lại tuyên án tử hình cựu Tổng thống Hàn Quốc?

Đào Vũ