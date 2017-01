Tin HOT sáng 1/1: Hữu Thắng hé lộ tiêu chí chọn cầu thủ đá SEA Games

Hữu Thắng hé lộ tiêu chí chọn cầu thủ đá SEA Games

Trong buổi họp Tổng kết ngành TDTT 2016, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam Trần Đức Phấn đã chính thức đề ra mục tiêu cho U22 Việt Nam ở SEA Games 2017 là phải vào đến trận chung kết.

HLV Hữu Thắng.

Để làm tròn trách nhiệm, trong một chia sẻ mới nhất, HLV Hữu Thắng nói rằng, ưu tiên của ông trong việc chọn cầu thủ dự SEA Games là những cầu thủ đá ở V.League và có phong độ tốt.

Vì thế, khi V.League khởi tranh vào ngày 7/1, HLV Hữu Thắng sẽ ngược xuôi khắp sân cỏ cả nước để tuyển chọn cầu thủ. Tin rằng, vị HLV người Nghệ An sẽ có được đội hình mạnh nhất để giúp người hâm mộ Việt Nam có được giấc mơ vàng.

U20 Việt Nam quyết không làm mất mặt bóng đá Việt Nam

Việc tranh tài với các hảo thủ hàng đầu thế giới ở World Cup sắp tới sẽ là một thử thách cực lớn cho đội tuyển U20 Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định:

“Dẫu biết sẽ khó tiến xa ở giải sắp tới, nhưng thầy trò chúng tôi quyết không để mất mặt bóng đá Việt Nam ở đấu trường World Cup”.

Dự định lập gia đình của Văn Toàn

Trong buổi trò chuyện mới nhất trước báo giới, tiền đạo thuộc biên chế HAGL Văn Toàn đã chia sẻ nhiều bí mật của bản thân.

Theo đó, Toàn đi giày cỡ 40, nghe nhạc K-Pop từ năm 12 tuổi, và dự định 2 năm nữa sẽ… lấy vợ.

Ronaldo muốn con chơi tiền đạo

Cristiano Ronaldo muốn con trai mình, Ronaldo Jr theo nghiệp cầu thủ và trở thành một tiền đạo. Ngôi sao của Real Madrid phát biểu trên kênh truyền hình Ai Cập ONE TV:

“Dĩ nhiên là tôi muốn con trai mình trở thành cầu thủ giống như cha nó. Tôi biết đó là một thách thức lớn, không dễ dàng chút nào. Nhưng dù sao, nó sẽ đi theo con đường mà nó muốn và tôi sẽ không gây áp lực. Tôi sẽ khuyến khích con trai mình trở thành cầu thủ bóng đá. Tôi muốn nó trở thành tiền đạo, không phải thủ môn”.

CLB xứ Wales lập kỳ tích chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử

Năm 1972, Ajax Amsterdam của huyền thoại Johan Cruyff lập chuỗi 26 chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường, trong đó có 19 trận ở giải VĐQG Hà Lan, 4 trận cúp châu Âu và 3 trận cúp quốc gia.

Tuy nhiên, tính đến hôm 30/12/2016, kỳ tích của Ajax đã bị The New Saints xô đổ sau khi CLB xứ Wales này đánh bại Cefn Druids 2-0. The New Saints qua đó cán mốc 27 thắng lợi liên tiếp.

Mourinho xác nhận sẽ bán Depay

Theo Goal, HLV Jose Mourinho đã cho biết sở dĩ ông không sử dụng Memphis Depay nhiều ở mùa này là bởi tiền vệ người Hà Lan không có thái độ tập luyện và thi đấu tốt. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ rằng ông đã nghe tin Depay muốn đánh tiếng ra đi trong tháng Giêng tới và MU sẵn sàng đồng ý nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

MU từng mua Depay từ PSV Eindhovend mùa hè năm 2015 với giá 25 triệu bảng nhưng tiền vệ này chưa bao giờ cho thấy anh xứng với mức phí chuyển nhượng đó ở đội chủ sân Old Trafford.

Trần Anh

(Tổng hợp)