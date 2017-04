Tin HOT tối 11/4: Ông Mùi báo tin buồn cho HAGL

Ông Mùi báo tin buồn cho HAGL

Chiếc thẻ đỏ A Hoàng phải nhận trong trận HAGL – FLC Thanh Hóa cuối tuần qua được xem là tình huống xử lý máy móc, nặng tay của trọng tài Xuân Nguyện. Bản thân đội bóng phố Núi mới đây cũng đã có văn bản kiến nghị về vấn đề này. Họ hy vọng ban tổ chức sẽ có động thái giảm nhẹ án phạt, hoặc xóa thẻ cho cầu thủ người Kon Tum.

Mặc dù vậy, Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định sẽ không có điều đó. Ông cho biết: “Trận đấu đã tiếp tục nên không thể thay đổi được. Trừ trường hợp trọng tài nhầm lẫn thẻ thì sau trận mới được thay đổi, còn xóa thẻ là không bao giờ có. Ví dụ thẻ vàng dành cho cầu thủ số 5 nhưng rút nhầm cho cầu thủ số 3, phát hiện rút nhầm thì thẻ đó sẽ được sửa lại. Trận đấu HAGL gặp Thanh Hóa không ai được xóa thẻ”.

2 cá nhân của HAGL bị phạt

Sau cuộc họp của Ban kỷ luật VFF diễn ra hôm nay, CLB HAGL đã phải nhận án phạt từ ban Kỷ luật VFF do những sai phạm trọng trận đấu giữa họ và FLC Thanh Hóa cuối tuần qua.

Cụ thể, BTC sân Pleiku bị phạt 25 triệu đồng vì không bảo đảm công tác an ninh an toàn trận đấu, để cho khán giả chửi bới tổ trọng tài, ném chai nước, bịch nước và vật cứng xuống sân. Trên phương diện cá nhân, trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh bị phạt 7 triệu đồng, không được xuất hiện ở khu vực kỹ thuật của CLB trong 3 vòng đấu sắp tới. HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận hình thức cảnh cáo do hành vi phản ứng trọng tài thái quá.

Chế nhạo trọng tài, Neymar lĩnh án nặng hơn thông lệ

Neymar nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận từ LĐBĐ Tây Ban Nha đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể góp mặt trong hai trận đấu sắp tới tại La Liga của Barca trước Real Sociedad và Real Madrid.

Đáng lẽ Neymar chỉ bị cấm thi đấu 1 trận do dính thẻ đỏ trong trận Barca thua 0-2 trước Malaga nhưng, LĐBĐ Tây Ban Nha quyết định cấm thêm một trận nữa do nhận thấy cầu thủ này có hành vi chế nhạo phán quyết của trọng tài.

Arsenal trải qua chuỗi trận tệ hại nhất lịch sử kể từ năm 1929

Arsenal đã phải đón nhận thất bại cay đắng 0-3 trong chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace ở trận đấu muộn nhất vòng 32 Premier League.

Đây cũng là thất bại thứ tư liên tiếp của Arsenal trên sân khách tại Premier League - thành tích tệ hại nhất trong suốt 21 năm dẫn dắt Pháo thủ của huấn luyện viên Arsene Wenger.

Ở 8 trận sân khách gần nhất tại Premier League, Arsenal chỉ giành được đúng 4 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1929, Pháo thủ phải nhận đến 3 bàn thua trong 4 trận đấu liên tiếp trên sân khách tại Premier League.

Argentina sa thải HLV Edgardo Bauza

LĐBĐ Argentina (AFA) vừa quyết định sa thải HLV Edgardo Bauza sau chuỗi kết quả tệ hại ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ khiến đội bóng xứ sở điệu nhảy tango đứng trước nguy cơ không thể đến Nga.

Nhà cầm quân 59 tuổi Bauza được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Argentina từ tháng 8/2016 thay thế cho Gerardo Martino nhưng đã không thể giúp đội bóng áo xanh-trắng giữ uy thế ở bóng đá Nam Mỹ. Sau 8 trận dưới thời Bauza, Argentina chỉ thắng 3, hòa 2 và 3 lần nhận thất bại.

Theo nguồn tin của báo giới Argentina, AFA hiện đang nhắm đến HLV Jorge Sampaoli của CLB Sevilla.

Trần Anh

(Tổng hợp)