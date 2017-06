Tin HOT tối 27/6: HLV Hữu Thắng loại sao HAGL

Trung vệ đội trẻ West Ham xin thử việc tại HAGL

Theo những thông tin được Goal tiết lộ, ngay trước ngày BTC Toyota V.League 2017 chốt sổ ngoại binh trong giai đoạn lượt về, CLB HAGL đã nhận được hồ sơ xin ứng tuyển của trung vệ 19 tuổi - Noah Gabriel Manteigas.

Theo giới thiệu, trung vệ 19 tuổi có chiều cao 1m97 và là một cầu thủ đa năng khi có thể thi đấu được ở các vị trí là trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Ngoài ra, Manteigas còn gây sự chú ý rất rõ bởi quá trình phát triển sự nghiệp.

Cầu thủ sinh tháng 8/1997 bắt đầu bước chân vào học viện bóng đá của Fortuna Dusseldorf & FC Koln (Đức) từ năm 7 tuổi. Cầu thủ cao 1m97 cũng đã lần lượt khoác áo đội trẻ của nhiều CLB chuyên nghiệp như Beira Mar FC & Belenenses FC (Bồ Đào Nha) hay West Ham (Anh) rồi chuyển sang chơi cho vài CLB hạng dưới của nước Anh. Ở mùa giải 2017, trung vệ này đang khoác áo CLB Wavaney FC.

VFF ra án phạt nặng với Hải Phòng

Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định về việc cấm cổ động viên Hải Phòng vào các sân vận động của các đội khách có tổ chức các trận đấu thuộc giải VĐQG trong năm 2017 do có hành vi gây mất an ninh, an toàn trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Hải Phòng trong lượt trận thứ 14, ngày 24/6/2017 tại SVĐ Mỹ Đình. Ở trận đấu đó, CĐV Hải Phòng đã liên tục đốt pháo sáng trên khu vực khán đài A, ném nhiều vật thể lạ xuống dưới sân và khiến trận đấu gián đoạn nhiều lần.

Về phía BTC trận đấu, CLB Hà Nội bị phạt 50 triệu đồng do để khán giả đốt nhiều pháo sáng, ném đồ vật xuống sân.

Bên cạnh đó, sao Hà Nội – hậu vệ Sầm Ngọc Đức nhận án phạt cấm thi đấu 8 trận kế tiếp và phải nộp phạt 30 triệu đồng. Cầu thủ này có pha vào bóng nguy hiểm đối với hậu vệ Anh Hùng của Hải Phòng. Hiện tại, Anh Hùng đang điều trị chấn thương và dự kiến sẽ không thể thi đấu hai trận đấu tiếp theo cho đội bóng đất cảng. Chi phí chữa trị của Anh Hùng cũng hoàn toàn do Ngọc Đức chi trả.

Thủ môn của Long An là Nguyễn Huỳnh Quốc Cường cũng bị cấm thi đấu 3 trận và phạt 15 triệu đồng sau pha đạp thẳng vào người tiền đạo Da Sylva Domineque của CLB TPHCM.

HLV Hữu Thắng loại sao HAGL

Sáng 27/6, HLV Hữu Thắng đã công bố danh sách ĐT U22 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018.

Trong đợt tập trung này, HAGL vẫn chiếm quân số đông nhất với 8 cầu thủ. Đáng chú ý, ngôi sao đang có phong độ tốt Châu Ngọc Quang bất ngờ bị loại, dù trước đó anh được gọi lên, tham dự trận giao hữu với U20 Argentina. Hậu vệ phải Trần Văn Kiên của Hà Nội FC cũng không có tên.

HLV Hữu Thắng trao cơ hội cho 9 cầu thủ U20 Việt Nam dự U20 World Cup. Ngoài 7 cái tên từng xuất hiện ở ĐTQG đầu tháng 6 là 2 gương mặt khác: thủ môn Sỹ Huy và hậu vệ trái Thanh Thịnh.

Danh sách U22 Việt Nam:

4 thủ môn: Phí Minh Long (Hà Nội), Lê Văn Trường (HAGL), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa, Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội).

10 hậu vệ: Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Khương (Sanna.KH), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Trần Đình Trọng (Sài Gòn).

10 tiền vệ: Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa BVN), Lương Xuân Trường (Gangwon).

4 tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Ibrahimovic trở lại La Liga?

Rất có thể Ibrahimovic sẽ không đến Mỹ như kế hoạch ban đầu, cho dù LA Galaxy sẵn sàng chi lương khủng.

Tiền đạo người Thụy Điển hiện ấn tượng với cách điều hành Atletico của HLV Simeone. Trong khi đó, nhà cầm quân người Argentina không giấu giếm tham vọng đưa Ibra trở lại La Liga, đồng thời chứng minh cho Barca thấy sai lầm của họ trong quá khứ.

Theo dự kiến, Ibra phải điều trị chấn thương đến cuối năm 2017, và có thể ký hợp đồng với Atletico vào kỳ chuyển nhượng mùa đông - thời điểm đội bóng này đã kết thúc án cấm chuyển nhượng của FIFA.

Donnarumma bất ngờ đàm phán trở lại với AC Milan

Thủ thành Gianluigi Donnarumma đã từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn mà BLĐ Milan đề ra hồi đầu tháng 6. Sau đó, “Buffon đệ nhị” hứng chịu sự chỉ trích từ mọi phía, đồng thời được đồn đoán sẽ đến Bernabeu theo lời mời gọi của Real.

Thế nhưng, trong tuyên bố mới nhất của siêu cò Mino Raiola - người đại diện của thủ thành này, Donnarumma đang trong quá trình đàm phán lần thứ hai với Milan và khả năng ở lại còn bỏ ngỏ.

Trần Anh

(Tổng hợp)