Tin mới về cơn bão Talim và áp thấp gần Biển Đông

Theo tin tức từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào chiều ngày 11/9, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là Talim. Hồi 13h, vị trí tâm bão Talim ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 134,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 15.

Đường đi của bão Talim và áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 13h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 128,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 13h ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là khoảng từ 165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Trong một diễn biến thời tiết khác, hiện nay, ở vùng biển miền Trung Philippin đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới.

Vào hồi 13h ngày 11/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13h ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao 1500-5000m nên từ ngày 11/9 đến hết ngày 12/9 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 40-70mm; các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm. Thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng.

Khu vực Hà Nội, tới hết ngày 12/9 có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía nam có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 94.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nguyễn Nguyên