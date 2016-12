Công an vào cuộc vụ luật sư 'tố' bị hành hung tại tòa

Liên quan đến vụ luật sư Võ Thị Tiết (đoàn Luật sư Bình Định) "tố" bà Nguyễn Thị Ngà (thẩm phán TAND TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng HĐXX đã “làm ngơ” để đương sự hành hung bà Tiết ngay tại tòa, sáng 30/12, Trung tá Mai Thế Vinh (Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp Công an TP. Pleiku) cho biết, công an thành phố đã nhận được đơn tố cáo của bà Tiết và hiện đang tiến hành điều tra. Cơ quan công an sẽ thông tin sớm nhất sau khi có kết quả.

Sáng 29/12, luật sư Tạ Quang Tòng, Ủy viên Ủy ban bảo vệ quyền lợi luật sư Việt Nam (thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam) đã đến bệnh viện động viên, thăm hỏi luật sư Võ Thị Tiết, đồng thời làm việc với các bên có liên quan để bảo về quyền lợi cho luật sư này.

Luật sư Tòng cho biết, nội dung buổi làm việc cho thấy, bà Tiết đã thông báo về việc bị đe dọa nhưng thẩm phán (chủ tọa phiên tòa) không phản ứng vì cho rằng chưa có căn cứ. Khi bà Tiết thông báo phiên tòa đã xét xử xong, HĐXX vào phòng nghị án, trong phòng xử không còn ai, không ai chứng kiến sự việc xảy ra.

Luật sư Tạ Quang Tòng (trong cùng bên phải) cùng PV làm việc tại TAND tỉnh Gia Lai.

Theo luật sư Tòng, tại buổi làm việc, ông Trần Đặng Anh Việt (phó chánh án TAND TP. Pleiku) thông tin, vào khoảng thời gian bà Tiết nói bị đánh, ông đang làm việc trên lầu 3, nhưng có nghe tiếng la hét rất lớn từ hội trường vọng lên. Khi chạy xuống ông thấy bà Tiết đang đứng một mình trong phòng xét xử, những người khác đã rời khỏi.

Sau đó bà Tiết thông báo mới bị đánh và ông mời lên làm tường trình. Sau khi có giải trình của phẩm phán Nguyễn Thị Ngà, TAND tỉnh Gia Lai và TAND TP. Pleiku sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc.

Hồ Nam