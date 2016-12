Khám nhà ông trùm ma túy thu giữ số lượng lớn súng đạn

Tin tức từ CQĐT Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Đạc (47 tuổi, trú tại thôn Tần Tiến, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ) để điều tra xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào sáng 14/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Viên Quang, xã Quanh Hưng, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Phạm Đình Thưởng (22 tuổi, trú tại thôn Viên Quang) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, Thưởng khai số ma túy trên mua của một người tên Đạc ở xã Minh Tân.

Cơ quan công an đang lấy lời khai của Đạc.

Sau khi ra soát đối tượng Đạc, cơ quan công an xác định đối tượng cung cấp ma túy cho Thưởng chính là Đạc. Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 5h ngày 15/12, công an huyện Phù Cừ đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Đạc. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 16g heroin, 5 khẩu súng, 90 viên đạn và nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an Đạc khai nhận, số lượng ma túy trong nhà Đạc là do anh ta mua để sử dụng và bán cho các con nghiện. Còn số súng và đạn là do 1 người bạn tặng Đạc để bắn chim.

Số vũ khí nóng thu trong nhà của Đạc.

Được biết, trong nhà Đạc luôn có vũ khí nóng, thường xuyên đe dọa người khác, gây bức xúc trong nhân dân. Đạc có 2 tiền án và nghiện ma túy “đá”, đối tượng Đạc sống tại trang trại rộng, tách biệt khu dân cư và lắp đặt camera trên các lối ra vào. Đây chính là boong – ke ma túy bị cơ quan Công an đưa vào tầm ngắm.

Hiện vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Nguyễn