Tin nóng thế giới ngày mới 5/12

Phó Tổng thư ký LHQ Jeffrey Feltman.

Tây Ban Nha trả tự do cho 6 quan chức Catalonia

Trong quyết định đưa ra cuối giờ chiều 4/12, thẩm phán Toà án Tối cao Tây Ban Nha - Pablo Llarena đã quyết định trả tự do 6 cựu quan chức chính quyền vùng Catalonia sau khi những người này được bảo lãnh với tổng số tiền 100.000 euro. Những người này bị tạm giữ từ ngày 2/11 sau khi ra trình diện trước chính quyền trung ương Tây Ban Nha ở Madrid và bị cáo buộc các tội danh kích động nổi loạn, ly khai và lạm dụng công quỹ. Tuy tạm thời được trả tự do, nhưng 6 cựu quan chức này bị giữ Hộ chiếu để ngăn cản việc xuất cảnh và phải trình diện thường xuyên trước toà án tư pháp ở địa phương.

Anh và Liên minh châu Âu chưa đạt được thỏa thuận về Brexit

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 4/12 ở Brussels, Bỉ, Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được thỏa thuận để hai bên có thể tiến tới giai đoạn đàm phán tiếp theo về việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit. Thủ tướng Theresa May cho biết hai bên đã đạt được những tiến bộ, song vẫn tồn tại những khác biệt trong một số vấn đề. Bà cho hay, đàm phán sẽ được tiếp tục trước cuối tuần này, đồng thời bày bỏ tin tưởng hai bên sẽ đạt được kết quả tích cực. Thủ tướng May đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với EU trước khi Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong 10 ngày tới.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến Triều Tiên giữa căng thẳng

Theo AFP, chuyến đi hiếm thấy của ông Jeffrey Feltman, diễn ra chưa đầy một tuần sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên, bắt đầu vào ngày 5/12 và kéo dài đến ngày 8/12. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói ông Feltman, Phó Tổng thư ký phụ trách chính trị, sẽ thảo luận "các vấn đề lợi ích và quan ngại chung" với các quan chức Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Dujarric không biết liệu vị quan chức hàng đầu LHQ có tiếp xúc với nhà lãnh đạo Kim Jong Un hay không. Theo ông Dujarric, chuyến đi của ông Feltman là hồi đáp lời mời mà phía Triều Tiên đưa ra trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9.

Báo cáo tắc trách, Phó Thủ tướng Nga Rogozin đã bị khiển trách

Tên lửa Soyuz-2.1b xuất phát từ bệ phóng vào ngày 28/11 ở Vostochnyi, nhưng do trục trặc của tầng tăng tốc, phần đầu của tên lửa bị mất. Ngay sau khi tên lửa vừa phóng lên, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã nhanh chóng chúc mừng nhân viên của sân bay vũ trụ rằng việc phóng tên lửa thành công mà không biết nó đã thất bại. Thủ tướng Dmitry Medvedev đã bày tỏ thái độ không hài lòng về hành động này. "Điều tồi tệ là tất cả các quan chức đã kịp vui mừng báo cáo rằng việc phóng tên lửa đã được thực hiện theo các chỉ số tiêu chuẩn và tất cả mọi thứ là tốt. Điều này nói chung là không thể chấp nhận được", - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng.

QV (T/h)