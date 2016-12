George Michael: Những điều không nhiều người biết

George Michael là biểu tượng của làng nhạc thế giới với những ca khúc hit đình đám như Careless Whisper, Everything She Wants, Last Christmas, A Different Corner,... Ông đột ngột ra đi ở tuổi 53 vì suy tim đang là thông tin nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và dư luận.

George Michael qua đời ở tuổi 53 vì bị suy tim.

Mặc dù sự nghiệp đỉnh cao của George Michael là vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng tên tuổi và các ca khúc của ông đến nay vẫn được công chúng yêu mến. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ thành danh khác của làng nhạc thế giới, cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của George Michael gắn liền với những lùm xùm, tai tiếng như cần sa, lối sống lệch lạc,...

2 lần được nhận giải Grammy

Trong sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, George Michael đã 2 lần được tôn vinh ở giải thưởng Grammy danh giá. Năm 1987, ông được trao giải Best R&B Performance và lần thứ 2, năm 1988, ông được tôn vinh ở hạng mục Album của năm.

Bị bắt giam đến 5 lần

Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết George Michael đã bị bắt giam đến 5 lần. Ông bị bắn 4 lần vì tội tàng trữ cần sa và 1 lần vì có hành vi không đứng đắn ở nơi công cộng.

Đã từng phải lao động công ích

Năm 1988, George Michael bị phạt 80 giờ lao động công ích vì “yêu” nơi công cộng. Tuy nhiên, đó không phải lần duy nhất George Michael bị phạt lao động công ích, năm 2007 nam ca sĩ nổi tiếng đã bị phạt 100 giờ lao động công ích vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo.

George Michael là huyền thoại của làng nhạc thế giới. Tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc nổi tiếng như Careless Whisper, Everything She Wants, Last Christmas,...

Thuận tay trái

Đó là sự thật, George Michael là 1 trong 10% dân số thuận tay trái.

Sống sót kỳ diệu trong một tai nạn xe hơi

Năm 2007, George Michael đã thoát chết một cách thần kỳ khi xe của nam ca sĩ va chạm với một chiếc xe tải. Mặc dù va chạm xảy ra khi xe đang chạy ở vận tốc 160 km/h nhưng George Michael vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Sau khi xảy ra tai nạn, George Michael đã đến đồn cảnh sát trình diện, nhưng sau đó được thả vì anh không vi phạm các nguyên tắc an toàn khi lái xe.

Phải lòng nam ca sĩ điển trai người Mỹ Justin Timberlake

Michael đã từng thừa nhận, anh đã mới Justin Timberlake tái hiện nụ hôn đồng tính gây tranh cãi giữa Madonna và Britney. Tuy nhiên, nam ca sĩ người Mỹ đã không hồi đáp.

Mai Hưng (Theo PP)