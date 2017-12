Tin tức giải trí đáng chú ý ngày 3/12

Ngoài những tin tức đã đăng tải: Ca sĩ Mỹ Tâm khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ náo loạn, Vợ 3 của Danh hài Chiến Thắng: "Chúng tôi hạnh phúc vì gia đình sắp có thành viên mới", Sao đại chiến: Slim V khẩu chiến với Dương Cầm, Only C... dưới đây là một số tin tức giải trí đáng chú ý khác:

Hồ Ngọc Hà bị fan cuồng hôn khi diễn tại quán bar ở Mỹ

Bức ảnh được cho là Hồ Ngọc Hà "bị sàm sỡ"

Hồi cuối tháng 11, Hồ Ngọc Hà có đêm diễn ở một quán bar tại Mỹ. Mang đến những tiết mục sôi động cùng các bản hit quen thuộc, nữ ca sĩ Cả một trời thương nhớ còn gặp sự cố khi giao lưu cùng fan nữ cuồng nhiệt. Hình ảnh ở phần giao lưu này đã trở thành chủ đề trên mạng xã hội vào chiều 3/12.

Khi bắt đầu hát Keep Me In Love, Hồ Ngọc Hà khuấy động sân khấu bằng việc nhảy cùng một khán giả nữ. Ngay khi lên sân khấu, vị khán giả này đã "cướp mic". Cô cho biết hâm mộ Hồ Ngọc Hà từ rất lâu, sẵn sàng mang đến những động tác vũ đạo táo bạo.

Không dừng lại ở đó, fan nữ còn cố tình tiến đến gần ca sĩ và hôn cô trước khi bị nhân viên an ninh đề nghị trở về vị trí.

Nói về khoảnh khắc gây tranh cãi, nữ ca sĩ giải thích: “Mọi người cho là tôi "bị sàm sỡ" thì hoàn toàn không đúng. Tôi chắc chắn điều đó, có thể một phần do góc máy quay. Mặt khác nhóm khán giả giơ tay cao hòa theo không khí sôi động đó lại là nữ giới, họ đã đứng và cuồng nhiệt cùng tôi suốt chương trình”.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe ảnh tình tứ bên chồng sau đám cưới cổ tích

Đặng Thu Thảo khoe ảnh tình tứ bên chồng

Sau đám cưới cổ tích cùng doanh nhân Trung Tín vào hồi đầu tháng 10 vừa qua, Hoa hậu Đặng Thu Thảo dường như ít xuất hiện tại các sự kiện hơn. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

Trên trang cá nhân của mình, thỉnh thoảng Thu Thảo cũng chia sẻ vài hình ảnh về cuộc sống đời thường. Mới đây nhất, cô đăng tải hình ảnh chụp cùng ông xã Trung Tín cùng dòng trạng thái: "Hai vợ chồng đi ăn phở ngon hết sẩy của mẹ nấu".

Có thể thấy, cặp vợ chồng son vô cùng hạnh phúc và tình cảm khi ngồi bên nhau cùng ăn tô phở.

HLV The Voice Mexico ngã xuống hố sân khấu khi đang biểu diễn

Beto Cuevas (mặc đồ đen) cùng dàn HLV The Voice Mexico

Báo Daily Mail đưa tin nam ca sĩ nổi tiếng Chile Beto Cuevas đã gặp tai nạn trong đêm diễn tại Mexico hôm 2/12. Theo đó, ở giữa chương trình, Beto Cuevas giơ cao tay để động viên khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các tiết mục. Đúng lúc này, nam ca sĩ 50 tuổi đã ngã xuống hố sân khấu.

Trưởng nhóm La Ley một thời biến mất trong sự ngỡ ngàng của hàng nghìn khán giả. Nhiều khán giả cho biết, ban đầu họ tưởng đây là sự sắp xếp để gây chú ý của ban tổ chức. Nhưng khoảng hơn 10 phút sau đó sự im lìm cùng việc nhiều nhân viên an ninh vội vàng chạy xuống khu vực tầng hầm đã khiến họ hoang mang.

Beto Cuevas cố gắng trở lại biểu diễn trọn đêm. Tuy nhiên, báo Daily Mail cho biết nam ca sĩ đã bị gãy xương sườn và xương ngón tay.

Beto Cuevas sinh năm 1967, là ca sĩ, diễn viên, họa sĩ có tiếng của Chile. Anh từng là trưởng nhóm nhạc La Ley trong giai đoạn từ năm 1988 đến 2005. Năm 2005, anh bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2008.

Phong Linh (T/H)