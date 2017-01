Điều tra vụ giết bạn nhậu rồi gọi điện đầu thú với công an xã

Sáng 3/1, ông Phạm Quý Thành, Chủ tịch UBND xã Ia Băng (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng khiến một nam thanh niên bị đâm trọng thương, rồi chết trên đường đi cấp cứu.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng Công an xã Ia Băng (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai), cho biết: Vào khoảng 15h, ngày 2/1, ông nhận được điện thoại của đối tượng Nguyễn Phùng Du (SN 1985, ngụ thôn 5, xã Ia Băng) thông báo vừa dùng dao đâm Chế Văn Ph. (ngụ thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tại quán cà phê Như Hạ.

“Sau khi nhận được thông tin tôi cùng một số anh em công an xã lập tức chạy đến quán cà phê Như Hạ. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến, đám đông đã giải tán, tại hiện trường còn lại một đôi dép dính máu. Tôi nghe chủ quán cà phê tường thuật lại có 6 thanh niên vô quán gọi 6 lon bia uống. Được một lúc, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, một người bị đâm vào ngực. Sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu”, ông Thạch cho biết.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc.

Ông Thạch cho biết thêm: "Lúc tôi đang có mặt tại hiện trường, đối tượng Du một lần nữa điện thoại thông báo Ph. đã chết trên đường đi cấp cứu. Du nói, chúng tôi không cần truy bắt, Du nói chuyện với mẹ một lát, rồi sẽ lên trụ sở công an đầu thú. Dù vậy, tôi vẫn chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để truy bắt, đồng thời thông báo cho lực lượng Công an huyện Đắk Đoa”.

Đúng như lời hứa, một lát sau, Du tìm đến trụ sở Công an xã Ia Băng đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tại cơ quan công an, Du khai có quan hệ bạn bè với nạn nhân Ph. từ nhiều năm nay. Sau khi đi đám cưới về, nhóm 6 người vào quán cà phê Như Hạ gọi thêm 6 lon bia uống.

“Tại đây, khi đã ngà say tôi và Ph. xảy ra mâu thuẫn cãi vả qua lại. Do bực tức không kìm nén được, tôi lấy con dao hai lưỡi đâm Ph. một nhát vào ngực trái. Sau khi biết Ph. chết trên đường đi cấp cứu, tôi đã chủ động gọi điện cho Trưởng công an xã đầu thú”, Du khai.

Ông Thành thông tin thêm, Du hiện tại vẫn còn độc thân, sống chung với người mẹ già. Trước đây, Du hay nhậu nhẹt bê bết, thường xuyên gây gỗ đánh nhau trên địa bàn nhưng chưa có tiền án tiền sự. Hiện tại, liên quan đến án mạng chết người. Công an xã Ia Băng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan cho công an tỉnh Gia Lai điều tra thụ lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam