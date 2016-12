‘Huyền thoại’ George Michael qua đời ở tuổi 53

Trong thông cáo gửi báo chí, đại diện của George Michael nói rằng: "Rất đau lòng nhưng chúng tôi phải thông báo rằng anh trai và người bạn của chúng tôi – George, đã qua đời tại nhà riêng vào đúng dịp Giáng sinh”.

Danh hài huyền thoại Ricky Gervais là người đầu tiên chia sẻ cảm xúc về sự ra đi của George Michael: "Không thể tin nổi. Mong George Michael đã yên nghỉ".

George Michael qua đời ở tuổi 53.

Theo một số nguồn tin, George Michael qua đời do một sơn suy tim. Sự ra đi của nam ca sĩ đã để lại tiếc thương trong lòng công chúng.

George Michael tên thật là Georgios Panagiotou, sinh ra ở London (Anh). Năm 1982, George Michael đã kết hợp cùng Andrew Ridgeley thành lập nhóm nhạc Wham!. Chỉ trong vòng hai năm, Wham! đã nằm trong số những cái tên “đình đám” với hàng loạt bản hit như: Wake Me Up Before You Go-Go, Last Christmas, Freedom...

Trong sự nghiệp solo của mình, George Michael cũng đã rất thành công với hàng loạt các bản hit, bán được hơn 100 triệu album trên toàn thế giới, giành được nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có giải thưởng danh giá nhất - Grammy.

Xem thêm >>> George Michael: Những điều không nhiều người biết

Minh Trí (Theo BBC)