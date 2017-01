‘Nữ quái’ vận chuyển thuốc lá lậu bị công an truy đuổi

Ngày 2/1, Công an phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương đã bàn giao đối tượng Trần Thị Gái (46 tuổi, ngụ Bình Dương) cho Công an TP. Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra xử lý hành vi của “nữ quái” này.

Trước đó, vào chiều ngày 1/1, lực lượng tuần tra của phường Hiệp An đang tuần tra trên đường Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện một đối tượng nữ, chở theo thùng hàng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng này đã yêu cầu người này dừng xe kiểm tra hành chính thì bất ngờ đối tượng tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi khoảng hơn 500m thì chặn được xe.

Qua kiểm tra nhanh, phát hiện bên trong thùng lớn chứa khoảng 500 gói thuốc lá điếu ngoại trong đó 400 nhãn hiệu Jet và 100 bao 555.

Đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển hàng lậu.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận nhiều lần vận chuyển lậu thuốc lá từ tỉnh Tây Ninh về chợ Thủ Dầu Một tiêu thụ. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn