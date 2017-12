Tình tiết bất ngờ vụ chiến sĩ công an bị mất liên lạc nhiều ngày

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ anh Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng mất liên lạc suốt hơn 1 tháng qua, trao đổi trên báo Người lao động, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, anh Phúc đang bình thường chứ không có chuyện bị bắt cóc, tống tiền.

Báo Người lao động dẫn lời Đại tá Ngọc: "Chúng tôi xác định Phúc giống như trường hợp bỏ ngũ. Công an Sóc Trăng xác định Phúc đang bình thường chứ không có chuyện bị bắt cóc, tống tiền như thông tin trước đó. Lúc đầu chúng tôi cũng hơi lo cho tính mạng của Phúc trước thông tin trên. Tuy nhiên, sau thời gian rất ngắn, chúng tôi xác định Phúc là trường hợp bỏ ngũ bình thường và hiện đang tìm hiểu thêm lý do về Phúc".

Theo đó, Đại tá Ngọc xác nhận ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đang báo cáo tổng cục Công tác chính trị (bộ Công an) để xin hướng xử lý trường hợp này. Bởi vì, theo quyết định Phúc được phân công về Công an tỉnh Sóc Trăng nhưng chiến sĩ này chưa đến làm thủ tục tiếp nhận.

Anh Lê Hoàng Phúc. (Ảnh báo Công lý).

Trước đó, trao đổi với Zing.vn ngày 6/11, bà Phạm Thị Út Em (mẹ Phúc) thông tin, gia đình bà bất ngờ nhận hàng chục cuộc gọi. Số điện thoại gọi đến có mã quốc gia Campuchia, gồm 14 số. Theo bà Em, người gọi điện yêu cầu gia đình mang 1.500 USD đến cửa khẩu Tịnh Biên ở An Giang để chuộc Phúc.

Được biết, anh Phúc là học viên Trường trung cấp Cảnh sát vũ trang niên khóa 2015 - 2017. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Phúc được Hiệu trưởng trường này ký quyết định điều động đến nhận công tác tại Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 2/10/2017. Tuy nhiên đến nay, anh Phúc vẫn chưa đến trình diện tại Công an Sóc Trăng.

Theo thông tin từ gia đình chiến sĩ Phúc, lần cuối Phúc gọi về nhà là vào lúc 20h5 ngày 5/10, báo tin cho mẹ đang về đến Cần Thơ (từ Hà Nội về) và do trễ nên xin mẹ ghé Cần Thơ ngủ nhà bạn một đêm sẽ về. Nhưng sau đó Phúc mất liên lạc.

V.Hương (Tổng hợp)