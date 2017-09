Tòa xử một người dân thắng kiện Chủ tịch TP.Hội An

Theo đó, TAND tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra xét xử vụ kiện ông Trang Thanh Liêm, trú phường Sơn Phong, TP.Hội An yêu cầu tuyên hủy Quyết định số 1707QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của Chủ tịch UBND TP.Hội An trong việc giải quyết vấn đề đất đai.

Theo đơn của ông Liêm trình bày, gia đình ông có khai phá một diện tích đất trên 1.000m2 tại thôn 2, xã Cẩm Hà nay là tổ 2, khối An Phong, phường Tân An, TP.Hội An. Sau đó, ông đã làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên, nhưng các cấp chính quyền vẫn chưa giải quyết kịp thời theo yêu cầu của ông. Sau nhiều lần làm việc, phía UBND TP.Hội An đã ra Quyết định số 1707 giải quyết khiếu nại của ông Liêm với nội dung không công nhận nhà đất nêu trên.

Phía UBND TP.Hội An cho rằng, tại vị trí thửa đất hiện nay mà ông Liêm yêu cầu cấp quyền sở hữu có tổng diện tích 2.300m2. Gồm có 650m2 đã được cấp chứng nhận, 942m2 là phần đất được gia đình ông Liêm khai hoang sử dụng. Ngoài ra, trên đất có trồng hoa và một ngôi nhà do con ông Liêm xây dựng vào năm 2012. Sau khi trừ phần diện tích ngôi nhà và diện tích con ông Liêm khai hoang khoảng 333m2 thì phần diện tích còn lại khoảng 609m2.

Ông Liêm và phần diện tích đất yêu cầu cấp giấy chứng nhận.

Liên quan đến diện tích đất này, ông Liêm có mượn một phần đất của ông Ngô Tài Khánh (có xác nhận của chính quyền) để phục vụ mục đích sản xuất, nay ông Khánh đề nghị ông Liêm trả thửa đất mà ông Liêm đã mượn trước đây.

Sau khi xác định vị trí đất mượn của ông Khánh và đất con trai ông Liêm làm nhà, UBND TP.Hội An cho rằng chỉ xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng với diện tích 609m2 đất. Tuy nhiên, theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì vị trí thửa đất trên thuộc diện thu hồi toàn bộ để xây dựng khu dân cư.

HĐXX xét thấy việc giải quyết khiếu nại của UBND TP.Hội An không tiến hành làm việc với ông Khánh, khi đo đạc diện tích đất ông Liêm xin cấp giấy không có người đại diện gia đình ông Khánh; không tổ chức đối thoại giữa ông Khánh và ông Liêm nên chưa đủ căn cứ để xác định vụ việc.

Ngoài ra, việc Chủ tịch UBND TP.Hội An ban hành Quyết định số 1707 về giải quyết khiếu nại của ông Liêm là không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, HĐXX đã tuyên hủy Quyết định số 1707 của Chủ tịch UBND TP.Hội An để giải quyết lại khiếu nại của ông Liêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhâm Thân – Duy Cường