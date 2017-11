Liên quan nghi can gây ra cái chết của cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở TX.Bỉm Sơn, sáng 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và xác định được nghi can liên quan đến cái chết của cháu bé là Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé), sinh năm 1952, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trong ảnh: Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp lấy lời khai của nghi can (Nguồn: Công an Thanh Hóa)