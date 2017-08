Tóm gọn 'đạo chích' rạch túi cướp tài sản

Ngày 12/8, Công an phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Bùi Văn Khỏe (SN 1991, quê tỉnh Thái Bình, tạm trú xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 11/8, anh Nguyễn Thành L. (tạm trú phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đến nhờ đội hiệp sĩ và Công an phường Lái Thiêu truy tìm kẻ gian rạch túi lấy đi tài sản gồm: 1 iPhone 7, 2 giấy đăng ký xe, 1 giấy phép lái xe, 1 CMND, 5 thẻ ATM và 7 triệu đồng.

Nhanh chóng, đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải tỏa ra các tuyến đường thuộc địa bàn Phú Hòa để tìm kiếm kẻ gian như anh L. mô tả.

Khi đến đường Phú Lợi, nhóm hiệp sĩ phát hiện một nam thanh niên chạy chiếc xe máy mang biển số 60C1- 857.80 có đặc điểm dáng người, khuôn mặt giống như camera ATM ngân hàng ghi lại trong vụ trộm mà anh L. trình báo trước đó.

Ngay sau khi xác nhận đúng đối tượng, anh Hải gọi cho bị hại lên để nhận diện và mời về Công an phường làm việc. Trên đường về trụ sở công an, nghi can khai nhận, tối 11/8, y cùng với người bạn tên Thìn lấy thẻ của anh L. ra trụ ATM rút 17 triệu đồng.

Sau đó, y đem về chia cho một người em tên Nghĩa (chưa rõ lai lịch) ở cùng phòng rồi cùng nhau tiêu xài số tiền bất chính. Hiện tại, tên Thìn đã trốn khỏi nơi tạm trú.

Theo tìm hiểu của PV, tên Khỏe chỉ học hết lớp 5, ham chơi nên bỏ học từ nhỏ. Gia đình nghèo khó, Khỏe tìm đến tỉnh Bình Dương làm công nhân. Thế nhưng, với bản tính lười lao động, Khỏe đã nghĩ cách đi ăn trộm để lấy tiền tiêu xài.

Hiện, Công an Phường Lái Thiêu đang tạm giữ Khỏe và chờ Công an thị xã Thuận An xuống phối hợp mở rộng điều tra.

