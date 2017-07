Tóm gọn ‘quái xế’ đem xe gian sang biên giới tiêu thụ

Ngày 17/7, đại diện Công an phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xác nhận, đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Xung (SN 1991, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Trước đó, trên đường tuần tra, đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương) phát hiện nam thanh niên có nhiều điểm khả nghi.

Sau hơn 5km "đua tốc độ", các hiệp sĩ khống chế thành công đối tượng.

Trong khi đó, phát hiện các hiệp sĩ, đối tượng bất ngờ hoảng hốt, tăng ga bỏ chạy. Phát hiện đối tượng đang điều khiển phương tiện có đặc điểm trùng khớp với chiếc xe người dân trình báo mất cắp, các hiệp sĩ nhanh chóng phối hợp đeo bám, truy đuổi.

Lúc này, đối tượng liên tục đánh võng, lạng lách trên đường phố, luồn qua các hẻm tối, vắng… hòng “cắt đuôi” lực lượng truy đuổi. Sau hơn 5km “đua tốc độ”, các hiệp sĩ phối hợp nhịp nhàng, kịp thời bao vây, ép xe đối tượng.

Xung khai nhận, đang điều khiển xe gian sang Campuchia tiêu thụ.

Khi bị ép xe, người này liều lĩnh nhảy khỏi xe, lao vào nhà dân chạy trốn. Tuy nhiên, các hiệp sĩ đã kịp thời lao theo khống chế, bàn giao cho công an.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai nhận tên Trần Văn Xung. Kiểm tra phương tiện, Xung điều khiển, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe là tang vật của vụ mất trộm mà người dân trình báo trước đó.

Xung khai nhận, trước khi bị các hiệp sĩ phát hiện, khống chế, đối tượng đang điều khiển chiếc xe nói trên lên tỉnh Tây Ninh để đem qua Campuchia tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, làm rõ.

Hà Nguyễn