Toyota cam kết chất lượng với dự án mới và công bố đại sứ thương hiệu

Trả lời câu hỏi của Pv Người đưa tin về việc dự án mang tên “No Quality. No Life” liên quan gì đến các thông tin về chất lượng của xe Toyota, đặc biệt là về vấn đề túi khí trong thời gian gần đây xuất hiện trên các phương tiện truyền thông? Ông Kinoshita, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam cho biết, “Dự án "No Quality. No Life" là một dự án độc lập được Toyota Việt Nam xây dựng và hoàn toàn không liên quan đến các thông tin gần đây về chất lượng của xe Toyota.” Ông Kinoshita cũng nhấn mạnh, “những thông tin gần đây về chất lượng của xe Toyota là thông tin không chính thống và chưa được Toyota Việt Nam xác nhận”.