Toyota Camry 2018 tại Nhật Bản chỉ bán duy nhất phiên bản hybrid

Kể từ thời điểm xuất hiện lần đầu tiên tại triển lãm Detroit 2017, sau hơn 6 tháng mẫu sedan hạng sang cỡ trung Toyota Camry 2018 đã chính thức được đưa lên dây chuyền sản xuất tại Mỹ.

Mới đây, Toyota Camry 2018 chính thức ra mắt tại thị trường quê nhà Nhật Bản. Nếu như thị trường Mỹ có tới 10 phiên bản để khách hàng lựa chọn thì tại quê nhà xe chỉ được bán ra duy nhất phiên bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Đều chung nền tảng phát triển từ khung gầm Toyota New Global Architecture, do vậy thiết kế của Toyota Camry hybrid 2018 tại Nhật Bản không có nhiều sự thay đổi lớn so với xe ở Mỹ.

Diện mạo bên ngoài nổi bật với bộ lưới tản nhiệt sắc sảo, cụm đèn pha LED sắc sảo lấy cảm hứng từ Lexus, cụm đèn pha dạng LED sắc sảo vuốt ngược sang hai bên, đèn hậu dạng led tinh tế, cặp ống xả được đặt ở hai bên. Bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch đối với bản cao cấp.

Ở bên trong, nội thất của xe chỉ được thay đổi ở một vài chi tiết: nhiều chi tiết ốp gỗ hơn, hệ thống thông tin giải trí đi kèm 5 nút bấm ở hai bên màn hình (xe Mỹ có 4 nút). Các trang bị tiện nghi công nghệ gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió và hệ thống định vị T-Connect, màn hình head-up 10 inch đa chức năng, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, điều hòa 2 vùng độc lập…

Về vận hành, Toyota Camry 2018 tại Nhật Bản sử dụng loại động cơ lai hybird tiết kiệm nhiên liệu. Cụ thể là khối động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 2.5 lít mới.

Khối động cơ này sản sinh công suất 178 mã lực tại vòng tua máy 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 221 Nm tại dải vòng từ 3.600 - 5.200 vòng/phút; kết hợp cùng mô-tơ điện có công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 202 Nm.

Về trang bị an toàn của Camry 2018 là hệ thống an toàn Safety Sense P bao gồm: phanh khẩn cấp tự, cảm biến cảnh báo phát hiện người đi bộ, cảnh báo chuyển làn đường, kiểm soát vô lăng, phát hiện điểm mù…

Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Camry hybrid 2018 có giá giao động từ 3.294.000 - 4.195.800 Yên (tương đương 656 - 836 triệu đồng). So với giá bán tại thị trường Mỹ thì có sự chênh lệch khoảng từ 23 triệu đồng đến 101 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Phúc Đạt