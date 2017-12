Ngày 1/12, báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn tin, báo cáo từ UBND TP.HCM cho thấy, lũy kế từ đầu năm 2017 đến nay trên địa bàn đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai của 80 dự án, với tổng số 38.583 căn nhà, trong đó có 34.131 căn hộ và 4.452 căn nhà thấp tầng, tổng giá trị cần huy động 75.569 tỷ đồng.

UBND TP cho biết sẽ tiếp tục giải quyết các vướng mắc về thủ tục thanh, quyết toán, chi phí bảo hành, chi phí lãi vay, tiến độ thi công xây dựng và công tác quản lý chất lượng của các dự án thuộc chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm.

TP.HCM có gần 40.000 căn hộ đủ điều kiện bán ra thị trường.

Cùng nội dung trên, báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính cũng dẫn tin, TP đang xem xét di dời khẩn cấp các hộ dân tại những chung cư hư hỏng nặng trên địa bàn Quận 6 (chung cư số 43 Bình Tây và chung cư 119 B Tân Hòa Đông); hướng dẫn UBND quận Tân Bình về giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác triển khai xây dựng chung cư mới.

TP cũng sẽ xem xét chủ trương bố trí sử dụng quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư số 35 đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Đến nay đã có ý kiến đối với 9.465 khách hàng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không phải bằng vốn ngân sách tại 11 dự án.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn tổ chức kiểm tra 8.359 lượt công trình xây dựng, phát hiện 276 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, chiếm tỷ lệ 3,3% trên tổng số lượt kiểm tra (so với cùng kỳ giảm 3,8%). Trong đó, xây dựng không phép 124/276 trường hợp (so với cùng kỳ tăng 17%); công trình sai phép 101/276 trường hợp (so với cùng kỳ giảm 7,3%).

Hà Nguyễn (tổng hợp)