TP.HCM: Cấp chứng nhận đầu tư dự án 79 triệu USD bằng tài liệu giả

Tổng giám đốc bặt vô âm tín

Theo đơn tố cáo của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC), HDTC cùng đối tác là Công ty P&D Korea Co.,Ltd (công ty P&D) và Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd (LVC) thành lập Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) để thực hiện triển khai dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark.

Ngày 30/08/2007, VK Housing được UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) lần đầu số 411022000109 để thực hiện dự án The Mark (ở Tân Mỹ, quận 7, Tp.HCM) với tổng mức đầu tư 79.000.000 USD, vốn góp để thực hiện dự án là 23.868.439 USD. Trong đó, HDTC góp 20% vốn; Công ty LVC góp18%, Công ty P&D góp 62% vốn góp.

Ngày 04/12/2009, UBND thành phố cấp GCNĐT số 411022000109 (thay đổi lần thứ 1). Theo đó, thay đổi người đại diện theo pháp luật của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Đến ngày 29/04/2016, Sở KHĐT tiếp tục cấp đổi GCNĐT số 2162333062 cho VK Housing, cập nhật thông tin thay đổi về nhà đầu tư, giá trị tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án.

C45 nhiều lần có văn bản đề nghị Sở KHĐT TP.HCM xem xét thu hồi lại GCNĐT đã cấp đổi cho VK Housing vì có dấu hiệu giả mạo nội dung, chữ ký nhưng Sở này vẫn "đánh võng" chưa thu hồi.



Trong lần thay đổi này, nhà đầu tư thực hiện dự án gồm Công ty HDTC (chiếm 20% vốn góp) và Công ty DWS Star Bridge Limited Liability (Công ty DWS). DWS chiếm 80% do mua lại phần góp vốn của Công ty LVC và Công ty P&D.

Với thay đổi đăng ký này, Công ty VK Housing chỉ còn lại 2 cổ đông là Công ty HDTC và DWS, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT TP.HCM cấp. Trong đó, ghi nhận người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Yeh Kuo, Shun - Kuai - Tổng Giám đốc Công ty.

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc giả mạo giấy tờ trong quá trình đề nghị cấp đổi GCNĐT số 2162333062, đăng ký điều chỉnh dự án The Mark, công ty HDTC đã có đơn tố cáo gửi C45.

Trong quá trình điều tra, C45 phát hiện một tài liệu quan trọng, quyết định đến việc điều chỉnh GCNĐT và thay đổi thành viên (nhà đầu tư) trong liên doanh là Quyết định số HDTV30 – 2016 ngày 23/4/2016 của HĐTV công ty VK Housing có dấu hiệu làm giả.

Bởi, Quyết định HDTV 30 - 2016 của Hội đồng thành viên VK Housing trong đó tại phần chữ ký của người đại diện theo pháp luật HDTC do ông Phan Quang Tống ký, trong khi ngày 20/4/2016 HDTC đã tiến hành đại hội cổ đông bầu ông Đinh Trường Chinh là người đại diện theo pháp luật; dấu giáp lai của Quyết định này bị tẩy xoá.

Tuy nhiên, ông Tống khẳng định không ký vào văn bản là Quyết định HĐTV30 - 2016 ngày 23/4/2016 với chức danh là người đại diện theo pháp luật của HDTC. Bộ phận quản lý con dấu, văn thư lưu trữ, thư ký Tổng giám đốc của HDTC khẳng định không tiếp nhận, không trình ký, không lưu trữ và không sử dụng con dấu của Công ty để đóng vào phần chữ ký của ông Tống trong Quyết định HĐTV 30 - 2016.

Xác minh nguồn gốc Quyết định số HDTV30 – 2016, C45 đã triệu tập ông Nguyễn Hoàng Minh, người được bà Yeh Kuo, Shun – Kuai ủy quyền liên hệ, nộp hồ sơ, làm các thủ tục đề nghị cấp đổi GCNĐT, đăng ký điều chỉnh dự án The Mark. Tại cơ quan điều tra, ông Minh khẳng định không biết bà Yeh Kuo, Shun – Kuai cũng như công ty VK Housing. Ông Minh chỉ nhận hồ sơ từ bà Trương Hoàng Vy (Trương Hoàng Mạnh Thảo) – giám đốc công ty Luật TNHH Trẻ.

Theo lời khai của bà Trương Hoàng Vy, bà nhận hồ sơ từ ông Lin Kuo Wei – giám đốc công ty DWS, rồi thuê, giao hồ sơ cho Nguyễn Hoàng Minh đi làm thủ tục đề nghị cấp đổi GCNĐT, đăng ký điều chỉnh dự án The Mark.

C45 đã nhiều lần mời, có văn bản đề nghị bà Yeh Kuo, Shun – Kuai; ông Lin Kuo Wei đến làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, cả hai người trên không đến theo yêu cầu, không phối hợp cung cấp tài liệu liên quan. Tiến hành làm việc tại trụ sở VK Housing, C45 xác định, bà Yeh Kuo, Shun – Kuai; ông Lin Kuo Wei không có mặt tại trụ sở Công ty; không ủy quyền cho cá nhân nào quản lý, điều hành hoạt động của VK Housing. Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc đề nghị cấp đổi GCNĐT đối với dự án The Mark cũng không được lưu giữ tại văn phòng VK Housing.

Theo Cơ quan CSĐT, Quyết định HĐTV 30 - 2016 ngày 23/4/20l6 của Hội đồng thành viên VK Housing bị giả mạo về nội dung, chức danh là người đại diện theo pháp luật của HDTC; không có giá trị pháp lý trong việc đề nghị cấp đổi, điều chỉnh GCNĐT vì ngày 20/4/2016, Công ty HDTC đã đại hội cổ đông, bầu ông Đinh Trường Chinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật. Hội đồng quản trị không uỷ quyền, không giao cho ông Phan Quang Tống ký bất cứ văn bản, tài liệu gì với chức danh là người đại diện theo pháp luật của HDTC, trong đó có Quyết định HĐTV 30-2016 ngày 23/4/2016.

Với việc giả mạo này, C45 đã yêu cầu Sở KHĐT TP.HCM thu hồi lại GCNĐT đã cấp đổi cho VK Housing trước đó.

Không có hợp đồng chuyển nhượng vốn

Ngoài việc Sở KHĐT cấp đổi GCNĐT dựa trên tài liệu giả mạo, thì một chiêu thức khác cũng đã được các nhà đầu tư vận dụng khi dùng những tài liệu bất hợp pháp để để thay đổi đăng ký kinh doanh.

Ngày 22/7/2015, Công ty LVC cùng P&D đã bị tuyên bố phá sản theo phán quyết của Tòa án Hàn Quốc. Do đó, Tòa án Hàn Quốc đã giao cho Quản tài viên là người đứng ra phát mãi tài sản thông qua ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của LVC và P&D với DWS.

Theo Hợp đồng liên doanh ký ngày 10/3/2007 giữa HDTC với LVC và P&D, thì Điều 8.1 hợp đồng này nêu rõ “nếu một trong các bên muốn chuyển nhượng, chuyển giao… phần vốn góp của mình thì trước tiên phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại”. Tuy nhiên hai công ty này vẫn được chuyển nhượng 80% cổ phần trong VK Housing cho Công ty DWS mà không có bất kỳ một văn bản nào thông báo cho HDTC.

Trong khi đó, ngay tại hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (số 5156 và 5159) ký ngày 16/3/2016 giữa LVC và P&D với DWS cho thấy tổng số tiền mà DWS mua lại phần vốn của hai doanh nghiệp phá sản chỉ chưa đến 900.000 USD. Các hợp đồng này cũng quy định định Công ty DWS (bên nhận chuyển nhượng) phải có trách nhiệm gửi thông báo hoặc nhận chấp thuận từ cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam; DWS phải xin công nhận hợp đồng chuyển nhượng này từ toà án Việt Nam…

Tại văn bản số 1690 của Cơ quan CSĐT gửi Bộ KHĐT ngày 24/5/2007 (trả lời theo kiến nghị của Bộ này) khẳng định việc chuyển nhượng vốn giữa 2 nhà đầu tư Hàn Quốc và DWS trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là giả mạo về nội dung, vì ngày 16/3/2016 các nhà đầu tư Hàn Quốc không ký hợp đồng chuyển nhượng vốn với DWS, chỉ có việc DWS ký hợp đồng chuyển nhượng với Quản tài viên do Toà án quận Trung tâm Seoul chỉ định. Hơn nữa, cả 2 hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa DWS với Quản tài viên chưa được Toà án của Việt Nam công nhận nên không có giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, những tại liệu giả mạo này lại được xem là cơ sở để VK Housing ký giấy xác nhận số 01 và 02 ngày 20/4/2016 giữa bên chuyển nhượng P&D và LVC với bên nhận chuyển nhượng là DWS để làm hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên của Công ty VK Housing trong hồ sơ đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2 ngày 21/4/2016.

Với những sai phạm này, C45 đã yêu cầu Sở KHĐT TP.HCM thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016 đã cấp cho VK Housing trước đó.

Thuỷ Tiên – Nghi Điền