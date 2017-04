TP.HCM: Điều tra vụ chồng chém vợ rồi tưới xăng tự thiêu trong hẻm

Ngày 11/4, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người nguy kịch.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Văn Đức Hàn (SN 1994) và người vợ Đinh Thị Diễm H. (SN 1999, cùng quê tỉnh Ninh Thuận).

Theo thông tin ban đầu, trưa 9/4, vợ chồng anh Hàn ngụ ở hẻm 536 đường Âu Cơ (phường 10, quận Tân Bình) xảy ra cãi nhau. Không lâu sau đó, mọi người nghe tiếng hét thất thanh.

Căn hẻm đi vào hiện trường vụ án.

Nghe vậy, mọi người chạy ra xem thì thấy chị H. ôm ngực bỏ chạy. Phía sau đó, Hàn chạy theo cầm chiếc rìu truy sát, chém vào đầu khiến nạn nhân ngã gục.

Sau khi chém vợ, Hàn tiếp tục tưới xăng lên người rồi tự thiêu trước sự bàng hoàng của nhiều người dân. Hốt hoảng, nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini, nước dập tắt lửa.

Sau đó, mọi người nhanh chóng đưa vợ chồng Hàn đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đồng thờ, báo cơ quan chức năng đến giải quyết.

Lúc này, Công an quận Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc do mâu thuẫn tình cảm.

Dương Hạnh