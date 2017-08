TP.HCM - Lâm Đồng "bắt tay" sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch

Chiều 26/8, tại Lâm Đồng đã diễn ra lễ ký kết phối hợp sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm giữa tỉnh Lâm Đồng và TP.HCM. Lễ ký kết thực hiện theo Quyết định số 354/QĐ-BNN-QLCL ngày 4/3/2014 của bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc”.

Lễ ký kết phối hợp sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Lâm Đồng.

Lễ ký kết hướng tới xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng nông sản an toàn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất nông sản an toàn của tỉnh Lâm Đồng tiêu thụ tại TP.HCM. Bên cạnh đó, các bên có sự phối hợp kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM phát biểu tại lễ ký kết.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM cho hay: “Bên cạnh việc tăng cường chống thực phẩm bẩn, công tác xây dựng các chuỗi cung cấp nông sản an toàn là vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng vào chuỗi thực phẩm an toàn từ các trang trại cho đến các khâu chế biến, kinh doanh, phân phối và đi đến sử dụng. Tất cả phải bảo đảm an toàn”.

Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng hợp tác cùng Ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM để cung ứng thực phẩm sạch.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cam kết: “Tỉnh sẽ siết chặt vấn đề đầu ra của nông sản từ trang trại, nhà vườn khi sản phẩm đưa đến TP.HCM. Chúng tôi cam kết sẽ cung ứng nông lâm thủy sản an toàn có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Sở đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng lộ trình cho riêng mình để quản lý chất lượng. Đồng thời, Sở sẽ kết nối với các ban ngành, thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng thực phẩm”.