TP.HCM: Phương pháp TAE cứu sống bệnh nhân bị vỡ gan do ung thư

BS Nguyễn Thanh Long giải thích: "TAE (transcatether artery embolization) - can thiệp tắc mạch máu qua đường động mạch là thủ thuật can thiệp tối thiểu dưới hướng dẫn của máy DSA với mục đích chính là chụp và can thiệp mạch máu đang chảy máu với các vật liệu tắc mạch có thể là gelfoam, coils, PVA hoặc keo sinh học. Bệnh nhân được chọc kim shealth vào động mạch đùi, sau đó được chọn lọc vào mạch máu gây xuất huyết và tại đây, mạch máu được bơm tắc bằng những vật liệu nói trên. Thường thủ thuật được dùng trong các trường hợp can thiệp như chấn thương bụng kín gây vỡ tạng đặc gây xuất huyết với huyết động không ổn bằng phương pháp điều trị bảo tồn, hoặc những trường hợp u vỡ gây xuất huyết nội".