Singapore là đảo quốc nổi tiếng thế giới về sự sạch sẽ và xanh hóa với diện tích phủ xanh lên tới trên 50% lãnh thổ. Phong cách sống của người Singapore là niềm mơ ước của không ít người. Giờ đây, không cần phải đi đâu xa xôi, bạn có thể trải nghiệm phong cách sống của người Singapore ngay tại Việt Nam khi lựa chọn Green Bay Garden.

Được phát triển bởi chủ đầu tư BIM Group, nằm sát kỳ quan thiên nhiên thế giới, với lối kiến trúc xanh kết hợp hài hòa các yếu tố phong thủy của dự án Green Bay Garden tạo nên một Singapore thu nhỏ ngay giữa lòng Quảng Ninh.

Phong thủy hài hòa, thịnh vượng ấm êm

Người Singapore vốn rất chú trọng đến yếu tố phong thủy hài hòa, vận khí tốt giúp sức khỏe luôn dồi dào cũng như mọi việc được thuận lợi ấm êm, hạnh phúc. Phong thủy bất động sản chủ yếu đề cập đến 4 tiêu chuẩn: địa lý (nguồn nước, thế đất, hướng núi sông, thủy lý), sinh lợi (đất đai màu mỡ, giao thông thuận lợi, tài nguyên phong phú), nhân tâm (con người, văn hóa), sơn thủy (địa khí, địa thế). Nếu dựa vào những yếu tố trên, Green Bay Garden hội tụ đầy đủ phong thủy cho một cuộc sống thịnh vượng.

Green Bay Garden thuộc Green Bay Village, nằm trong quần thể Halong Marina với thế đất “tựa sơn hướng thủy”, vững chãi, chắc chắn. Không chỉ thế đất vững chắc, sơn thủy hữu tình, Green Bay Garden còn có vị trí hoàn hảo, nằm giữa Bãi Cháy và Tuần Châu, kết nối giao thông vùng khá thuận lợi từ dự án đi đến các điểm huyết mạch của thành phố.

Việc phân bố vị trí các khu vực cây xanh, công viên nhỏ, hồ nước, những khoảng sân vườn xinh xắn trong khuôn viên… cũng là yếu tố phong thủy quan trọng tại Green Bay Garden. Các sắc vàng, trắng của hành kim, xanh lá của hành mộc, xanh biển của hành thủy, đỏ của hành hỏa, nâu của hành thổ được xen kẽ hài hòa tạo ra hiệu ứng tích cực thu hút được tiền tài và cải thiện sức khỏe. Những không gian rộng mở này sinh ra các năng lượng tích cực, tạo tiền đề cho người lớn phát triển thể lực, nền móng cho trẻ nhỏ phát triển trí lực. Mạch khí từ nước và cây cối sẽ đem lại vượng khí, sung túc bền lâu cho cư dân cũng như các thế hệ mai sau.

Yếu tố nhân tâm cũng là một điểm mạnh của dự án. Green Bay Garden nằm trong mô hình đô thị mẫu mực, một cộng đồng dân cư cao cấp, mang đến một môi trường sống lý tưởng, có thể sánh ngang với những cộng đồng dân cư cao cấp trên thế giới. Sở hữu trọn vẹn những yếu tố sinh lợi hoàn hảo từ đất đai, giao thông, tài nguyên và nhân lực, Green Bay Garden sẽ là điểm đến an cư lạc nghiệp và đầu tư sinh lợi lý tưởng.

Môi trường sống xanh – sạch – sang với “kiến trúc sinh thái”

Nhắc đến Singapore, nhiều người vẫn dùng khái niệm “thành phố trong rừng” hay “rừng trong thành phố” bởi những khoảng xanh mát mắt. Không chỉ Singapore mà ở các nước phát triển khác, yếu tố xanh luôn được quan tâm hàng đầu trong các kiến trúc và quy hoạch kinh doanh cũng như đô thị.

Green Bay Garden được xây dựng theo tiêu chí môi trường sống xanh như một Singapore thu nhỏ. Mật độ xây dựng chỉ chiếm 25% tổng diện tích với hàng rào cây xanh bao quanh như một khu vườn sinh thái giữa phố phường ồn ào, khói bụi. Không gian nhiều cây xanh – sạch là môi trường lý tưởng cho trẻ thơ hồn nhiên vui đùa hòa mình với thiên nhiên, người già hưởng thụ những phút giây bình yên, tĩnh lặng. Tiếp xúc nhiều với cây xanh, con người sẽ có đời sống tinh thần tốt hơn, năng suất làm việc cao hơn và tránh được stress, trầm cảm…

Bên cạnh không gian xanh, Green Bay Garden còn được thiết kế theo lối kiến trúc sinh thái đặc trưng của Singapore. Dự án được xây dựng hướng tới sự đơn giản nhưng tinh tế, tinh xảo trong thiết kế, trang nhã và thanh thoát của những vật dụng trang trí. Điểm chung của tòa nhà được thiết kế sao cho không gian sống của cư dân được rộng mở nhất, tận dụng ánh sáng thiên nhiên, tràn đầy năng lượng, tiết kiệm nhiên liệu cũng như thân thiện với môi trường.

Tiện ích đẳng cấp, sống chuẩn “Singapore”

Nếu như các dự án ở Quảng Ninh hầu hết chưa được chú trọng yếu tố an ninh cũng như quy hoạch đồng bộ thì Green Bay Garden là một điểm sáng bất động sản bởi tính đồng bộ và yếu tố an ninh lý tưởng.

Green Bay Garden nằm trong Green Bay Village, thuộc quần thể Halong Marina được quy hoạch xây dựng với phương châm đặt sự an toàn lên hàng đầu. Green Bay Village cũng là cộng đồng dân cư khép kín đầu tiên tại Quảng Ninh được thiết kế theo hình thức kiểm soát an ninh 24/24h bằng cổng bảo vệ và hệ thống camera nội bộ cùng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Lực lượng tuần tra tại các tiểu khu, hệ thống camera, hệ thống kiểm soát ra vào hiện đại và nhiều thiết bị an ninh khác được bố trí tại các vị trí trọng yếu của toàn bộ dự án, đảm bảo tất cả các lối ra vào được kiểm soát chặt chẽ. Thiết kế tường rào kiên cố có đèn chiếu sáng, mang đến cảm giác an toàn, khép kín và riêng tư cho dân cư.

Bên cạnh đó, Green Bay Garden được thừa hưởng đồng bộ từ Green Bay Village và Khu đô thị Halong Marina những tiện ích ngoại khu vượt trội và đẳng cấp. Tiện ích đồng bộ hoàn chỉnh sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm sống đẳng cấp đúng chuẩn Singapore.

Với vị trí đắc địa, phong thủy hài hòa, môi trường sống xanh – sạch – sang với “kiến trúc sinh thái”; tiện ích đẳng cấp, phong cách sống chuẩn “Singapore”, Green Bay Garden chính là một Singapore thu nhỏ hoàn hảo ngay giữa lòng Quảng Ninh, không chỉ phù hợp với những khách hàng tìm kiếm nơi an cư lâu bền mà còn thích hợp để đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ hotline: 0983 050 050 - 0975 822 755 - 0981 637 331.

Nguyễn Hà