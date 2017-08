Trên tay nguyên mẫu thực tế của iPhone 8

Những hình ảnh chi tiết và sắc nét về nguyên mẫu của iPhone 8 sẽ giúp người xem có được một cái nhìn cận cảnh về chiếc smartphone sắp ra mắt của Apple. Giống với những thông tin rò rỉ trong thời gian qua, nguyên mẫu iPhone 8 có màn hình chiếm trọn mặt trước máy, viền màn hình siêu mỏng, camera kép với đèn flash nằm giữa 2 ống kính...

Bộ ảnh cũng so sánh cả nguyên mẫu này với Samsung Galaxy S8 và iPhone 7 Plus để người xem có thể dễ dàng hình dung về kích thước thực tế của máy. Hình ảnh cho thấy iPhone 8 có kích thước nhỏ hơn cả Galaxy S8 và nằm trong khoảng giữa iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Đức Trọng