Trích xuất camera truy bắt kẻ lạ mặt đâm chết chủ tiệm thuốc tây

Đến hơn 21h ngày 27/8, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h40' cùng ngày, khu vực thị trấn Vĩnh An có mưa rất to. Lúc này, một thanh niên đi xe máy hiệu Dream, đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang bước vào tiệm thuốc tây trên đường 767 (khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu).

Tại đây, chị Phương Nh., chủ tiệm thuốc đã ra tiếp và hỏi nam thanh niên muốn mua gì. Thế nhưng, đối tượng bất ngờ dùng hung khí đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Nghe tiếng hét lớn của chị Nh., nhiều người dân gần đó đã chạy đến tiệm thuốc để kiểm tra. Tại đây, một số người cũng bị đối tượng tấn công nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh trong tiệm thuốc ghi lại.

Các nạn nhân được người dân chuyển đi cấp cứu nhưng chị Nh. bị thương quá nặng nên không qua khỏi.

Đại diện UBND thị trấn Vĩnh An cho biết, hiện trường đang được công an phong tỏa, điều tra. Qua hình ảnh camera, đối tượng khoảng 25 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa lớn và đường vắng người nên hung thủ dễ gây án.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành truy bắt hung thủ, điều tra nguyên nhân đối tượng gây án.