Triệt phá ổ mại dâm núp bóng quán cà phê

Ngày 26/4, Công an huyện Đức Hoà (tỉnh Long An) xác nhận thông tin tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Nương (SN 1993, ngụ ấp Tuyết Hồng, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).

Quán cà phê Lam Phương, nơi Nương tổ chức cho tiếp viên bán dâm cho khách để thu tiền môi giới.

Trước đó, sau nhiều thời gian theo dõi, ngày 23/4/2017, đội kiểm tra liên ngành Phòng, chống mại dâm tỉnh Long An (đội 178) phối hợp Công an huyện Đức Hoà bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Lam Phương (ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng phía sau quán. Tiếp tục làm việc với chủ quán tên Nguyễn Thị Kim Nương, cơ quan chức năng phát hiện nơi đây là ổ mại dâm trá hình.

Khai nhận với cơ quan chức năng, Nương cho biết quán cà phê đối tượng làm chủ thường tuyển các cô gái trẻ để làm tiếp viên. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Nương cho các tiếp viên chiều khác “từ A-Z” để thu tiền môi giới.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Nguyễn