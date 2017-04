Triệt phá tụ điểm đánh bạc thường tổ chức về đêm để ‘né’ công an

Ngày 15/4, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, đội 6, phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ kết hợp cùng đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phong Điền vừa bắt quả tang một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên địa bàn.

Một số con bạc từ địa phương khác đến như Bến Tre và một số huyện thuộc TP.Cần Thơ.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 14/4, lực lượng chức năng bắt quả tang 13 con bạc đang sát phạt nhau tại nhà Cao Minh Thiện (ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ, 6 xe máy, 13 điện thoại di động, 2 bộ lắc tài xỉu. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ thêm số tiền trên người các đối tượng hơn 40 triệu đồng và tiền trên chiếu bạc hơn 2,5 triệu đồng.

Theo các trinh sát PC45, đây là tụ điểm cờ bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với quy mô lớn. Các đối tượng thường tổ chức đánh bạc vào ban đêm để tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm