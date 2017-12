Ngày 4/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ở trong rừng, bắt giữ hàng chục đối tượng với hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 2/12, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh bố trí lực lượng khép chặt vòng vây ập vào bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trong rừng dầu tại khu vực hồ Dầu Tiếng (ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt, 21 xe máy, 27 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan của 26 đối tượng tham gia đánh bạc. Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng di lý các đối tượng tham gia đánh bạc về trụ sở công an để lấy lời khai, điều tra sự việc.

Lực lượng cảnh sát bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu.

Được biết, tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Văn Hòa (SN 1977), Lê Văn Quý (SN 1980), Nguyễn Thành Nhân (SN 1976), Đỗ Trọng Nghĩa (SN 1989), Trần Quốc Sỹ (SN 1973, cùng ngụ tại huyện Dương Minh Châu) và 3 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đứng ra tổ chức. Các đối tượng này đã thực hiện hành vi đánh bạc hơn một năm nay.

Mỗi nhóm sau khi vào khu vực này đánh bạc sẽ phải trả tiền xâu từ 1,1-1,3 triệu đồng/lần. Ngoài ra, khi đối tượng nào thắng sẽ phải chi cho "nhà cái" khoảng 20% trên tổng số tiền thắng.

Để tránh bị công an phát hiện, các đối tượng còn liên tục thay đổi địa điểm. Mọi hoạt động bài bạc này sẽ được tổ chức một cách khép kín. "Nhà cái" sẽ thuê thêm người về phục vụ nấu cơm, nước và canh giữ bên ngoài để bảo vệ tụ điểm đánh bạc.

Cụ thể, những "con bạc" nào muốn vào đánh phải có người quen giới thiệu đến khu rừng. Sau đó, đối tượng Hòa sẽ phân công một vài “tay chân” của mình là Huỳnh Văn Để (SN 1981) và đối tượng tên Phạm Tài Lợi (SN 1980, cùng ngụ tại huyện Dương Minh Châu) đi cảnh giới ở nhiều tuyến đường, địa điểm.

Khi "con bạc" nào được giới thiệu tới đánh, các đối tượng này sẽ dẫn đường vào khu vực đánh bạc. Tiền công mỗi lần dẫn đường là 400.000 đồng/người.

Ngoài ra, các đối tượng được thuê phục vụ cơm nước cho các "con bạc" là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1972) và Nguyễn Thị Ngọc Hiền (SN 1983, cùng ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu). Tiền công để phục phụ cho các "con bạc" từ 500.000- 800.000 đồng/ngày.

Được biết, đây là địa điểm đánh bạc quy tụ rất nhiều đối tượng giang hồ trên địa bàn tỉnh. Số tiền mà các "con bạc" tham gia cá cược đều không dưới 5 triệu đồng.

Nếu "con bạc" nào bị thua hết, "nhà cái" đều có thể cho vay thế chấp tài sản để tiếp tục đánh. Trong số các "con bạc" tham gia chơi, rất nhiều người đã bị thua lỗ phải thế chấp bán nhà cửa để trả nợ.

Chính vì những hệ lụy phía sau tụ điểm đánh bạc này rất lớn, vì thế, cơ quan công an tỉnh đã nhanh chóng thành lập chuyên án để triệt phá.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.