Triều Tiên sẽ sản xuất tên lửa hàng loạt nhờ vào công nghệ in 3D?

Những cáo buộc giật mình

Tờ New York Times dẫn nguồn tin từ các chuyên gia tình báo Mỹ cho hay, động cơ tên lửa có xuất xứ từ Ukraine và các thành phần linh kiện khác đến từ nhà sản xuất Trung Quốc được cho là lý do chính giúp tên lửa Triều Tiên thành công trong các vụ phóng gần đây.

Triều Tiên được cho là đã mua các thiết bị và linh kiện này thông qua các giao dịch chợ đen. Nhờ vào lợi thế công nghệ như vậy mà quốc gia hạt nhân châu Á có những bước tiến bộ không ngờ trong phát triển năng lực tên lửa liên lục địa.

Công nghệ in 3D đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới.

Tuy nhiên, còn một khả năng phát triển tồi tệ hơn mà các chuyên gia chỉ ra đó là: Bình Nhưỡng có thể sản xuất tên lửa hàng loạt, cũng như các bộ phận cần thiết của một quả bom hạt nhân, dựa vào công nghệ in 3D tiên tiến.

Nhờ vào các máy in hiện đại này, Triều Tiên có thể sản xuất hàng loạt mô hình vật lý, dựa trên các bản vẽ kỹ thuật số ba chiều, mà không phải tốn quá nhiều công sức lẫn chi phí bỏ ra.

Các nhà phân tích cho rằng, có dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên đang cố gắng có được công nghệ máy in 3D cho mục đích này, hoặc có thể họ đã sở hữu từ trước đó.

Robert Shaw, một chuyên gia về kiểm soát vũ khí của Mỹ cho biết, không có bằng chứng chắc chắn cho thấy Bình Nhưỡng đã làm chủ công nghệ in 3D. Tuy nhiên, ông nói sẽ cảm thấy ngạc nhiên nếu nước này chưa nghĩ đến việc mua sắm máy in 3D cao cấp. “Họ sẽ muốn mua các thiết bị như vậy để gia tăng về số lượng”, chuyên gia của Mỹ trao đổi với tờ Asia Times.

Trên thực tế, Triều Tiên đã phát triển một thiết bị in ấn 3D tự sản xuất trong nước. Sản phẩm dạng này đã được trưng bày tại Hội chợ Thương mại Quốc tế lần thứ 19 tại Bình Nhưỡng vào tháng 5/2016.

“Nó trông rất giống thiết bị in 3D mà bạn sẽ thấy bày bán nhiều ở Mỹ”, Shaw nói.

Chuyên gia Shaw chỉ ra, Triều Tiên đã sử dụng hệ thống máy tiện cơ khí được điều khiển bằng máy tính (CNC) để tạo ra các bộ phận cho các chương trình tên lửa và hàng không vũ trụ.

Nhiều thiết bị tinh vi khác cũng được Triều Tiên phục chế lại từ các sản phẩm nước ngoài. Không có lý do gì mà quốc gia này không đi theo cách thức tương tự với sự giúp sức của máy in 3D.

Công nghệ in 3D giúp gì cho Triều Tiên?

Một khẩu súng kim loại hoàn toàn được sản xuất bằng công nghệ in 3D.

In 3D có khả năng làm giảm đáng kể chi phí và những đòi hỏi chuyên môn đối với các linh kiện tích hợp trong vũ khí công nghệ cao, như tên lửa hay bom hạt nhân.

Ngoài ra, nó còn giảm bớt số lượng kỹ sư có tay nghề cao phục vụ cho chương trình sản xuất khi mọi thứ đều được điều khiển, tính toán bằng phần mềm máy tính.

Trên thế giới, các công ty in 3D đã bắt đầu in được những khẩu súng bằng kim loại đặc biệt giống với loại thường với tính năng tương đương mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào khi vận hành. Mặc dù vậy, chi phí sản xuất vẫn còn khá cao.

Thị trường mua bán sản phẩm trí tuệ ngày nay luôn diễn ra một cách sôi động. Do đó, các chuyên gia kêu gọi các nước nắm giữ trong tay công nghệ in 3D như Mỹ cần phải tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu. Bên cạnh đó cần yêu cầu các nhà sản xuất máy in 3D giám sát việc mua bán với khách hàng nước ngoài một cách cẩn thận.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của rất nhiều công ty công nghệ đang hoạt động mờ ám, trung gian chợ đen cùng mạng lưới tài chính rộng khắp, dường như các biện pháp trừng phạt quốc tế không thể ngăn chặn Triều Tiên tiếp cận dạng công nghệ mới này.

Không những vậy, công nghệ in 3D đang dần trở nên đại trà trong các hoạt động dân sự, việc lọt lưới ra ngoài là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Triều Tiên có thể sản xuất linh kiện và thiết bị đại trà phục vụ cho chương trình tên lửa nhờ vào công nghệ in 3D.

Nhiều người lo ngại sản phẩm máy in được bán cho các quốc gia không nằm trong danh sách cấm sẽ được lén lút chuyển về Triều Tiên. Điều này từng xảy ra với trường hợp máy xay công nghiệp được các công ty Trung Quốc bán cho Bình Nhưỡng.

Sự phát triển chóng mặt của các trang mua bán trực tuyến như Alibaba đang trở thành công cụ mua bán máy in 3D dễ dàng, dù khách hàng ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Khó khăn hơn cả là việc sẽ không cách nào ngăn chặn hoạt động truyền gửi file in 3D của Triều Tiên thông qua mạng internet. Chỉ cần ngồi một chỗ, nước này có thể gửi tập tin mô hình cho một công ty dịch vụ in 3D ở bất kỳ quốc gia nào. Các bộ phận sau đó sẽ được sản xuất, nhập trở lại theo đường tiểu ngạch.

Angelo Codevilla, cựu quan chức cấp cao của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ nói rằng, các nỗ lực quốc tế để kiểm soát sự lan rộng của công nghệ nguy hiểm như máy in 3D vẫn chưa có hiệu quả. Trong khi đó, Bình Nhưỡng sẽ không bỏ qua cơ hội này để sản xuất vũ khí hàng loạt.