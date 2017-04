Hôm nay, ngồi nói chuyện trên facebook với một chị đồng nghiệp, chị bảo tôi: "Cậu cứ ngôn tình thế chị em tôi sống sao? Phụ nữ chắc chết cậu như ngả rạ mất". Tôi xấu hổ mà trả lời chị rằng: “Trong chăn mới biết chăn có rận chị ơi!”.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được những lời như thế! Nếu là mươi năm trước, hẳn tôi sẽ ảo lắm mà nghĩ rằng mình thật là một gã đàn ông hiếm hoi tử tế và thật tuyệt để nhiều phụ nữ muốn lấy làm chồng. Facebook thật dễ khiến người ta trở nên vĩ đại hoặc ngọt ngào!

Thật tiếc, nay đã là năm 2017, tôi cũng đã chớm 40 tuổi. Ngoại trừ cái bụng cố hóp cũng có thể lừa mị được người xem thì chẳng có cái gì nữa cả. Nếu đi cưa một người phụ nữ, thật, không lẽ tôi khoe tôi có một người vợ tuyệt vời, tôi có 3 đứa con tuyệt vời? Bởi như cái bụng cố hóp một khoảnh khắc để chụp ảnh thôi chứ làm sao hóp mãi trong cả một cuộc tán tỉnh? Bởi những dòng chữ tôi viết kia nào có thể bày biện lên bàn mà tán tỉnh? Bởi tôi biết tôi chẳng thể trở thành ai nếu như không phải là chồng của vợ mình, bố của các con mình. Tôi bé mọn như một số 0 và cần vợ mình, con mình để thành số 10 vậy!

Ảnh minh họa.

Tôi, và hầu hết chúng ta, vốn chỉ là những số 0. Chúng ta chỉ trở nên vĩ đại, ngọt ngào, tử tế hoặc đáng ngưỡng mộ là nhờ người bên ta. Cũng như vợ tôi, nàng cũng chỉ là một số 0 nếu như nàng ở với người đàn ông khác. Hoặc cùng lắm là số 1, may mắn thì gặp được số 0 để thành số 10, thiếu may mắn thì gặp số 0 khác thành 00 hoặc tệ hơn, giữa hai người có thêm dấu phẩy. Tôi cho rằng tôi với vợ mình "may mắn khi đã gặp nhau".

Tiếc rằng nhiều người quên mất điều đó!

Nhiều người nghĩ mình là số 9, thậm chí là số 10 luôn!

Nhiều người khác lại nghĩ: Giá như vợ mình abc, giá như chồng mình xyz!

Trở ngại của hạnh phúc là mơ một hạnh phúc lớn hơn!

Trong chăn mới biết chăn có rận!

Dưới chân núi nào cỏ cũng xanh!

Vốn đều là vậy!

Khi chúng ta cứ mơ đến những chân trời xa tít tắp!

Mà đôi khi, lơ đễnh với những gì bên ta!

Tôi thương những người chồng phải sống cùng người vợ bị "viễn thị" trong quan điểm về hạnh phúc. Cứ nghĩ rằng giá như abc, xyz là chồng mình! Giá như chồng mình được như chồng nhà người ta.

Tôi cũng thương những người chồng bị "cận thị" trong quan điểm về chính bản thân mình. Cứ nghĩ mình mới to oành làm sao, mình giỏi giang thế nào, mình là trụ cột gia đình, thuyền theo lái, gái phải theo chồng, tuân mệnh chồng nhất nhất.

Tất nhiên, là tôi đang nói về những cuộc hôn nhân vốn cũng đã có thể trở nên tuyệt vời!

Xét cho cùng, người ta ngoại tình nhiều đến vậy cũng là bởi chẳng ai biết ĐỦ với hôn nhân của mình, biết THIẾU với những gì chúng ta đã làm cho nhau, cho hôn nhân của mình. Là ĐỦ để đừng mơ cỏ xanh nơi chân núi. Là THIẾU để đừng ngưng lại sự quan tâm, căn chỉnh mình, gọt giũa mình cho cuộc hôn nhân này vậy!

Hoàng Anh Tú