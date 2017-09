Ngày 10/9, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chang Văn Thủy (SN 1994), trú tại bản Thạch Dương, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Chang Văn Thủy tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, Chang Văn Thủy là đối tượng nghiện ma túy. Năm 2015, Thủy phải đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội huyện Tương Dương. Đến năm 2016, Thủy trốn trung tâm và rời khỏi địa phương.

Vào khoảng 7h30 ngày 21/8, hắn đến nhà một người họ hàng là ông Lô Hoài Thu (SN 1954), trú ở bản Mà, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương để chơi.

Lúc này, chỉ có bà Lô Thị Hạnh (vợ ông Thu) ở nhà. Lợi dụng sơ hở, Thủy đi lên tầng 2 của nhà sàn và phát hiện 1 chiếc rương có vàng nên đã lấy, rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, hắn đến tiệm vàng bạc bán số tài sản trên.

Chiều 21/8, ông Thu trở về và phát hiện bị mất cắp tài sản nên đã báo cho cơ quan công an. Theo đó, số tài sản bị mất gồm có: 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng có đính mặt đá, 1 vòng cổ bạc, 3 nhẫn bạc nhỏ, 1 dây hạt cườm trắng (loại hạt xoàn) và 1 dây xà tích. Tổng giá trị tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Tài sản cơ quan công an thu giữ được.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Chương nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Chang Văn Thủy là đối tượng tình nghi.

Đến ngày 23/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Chang Văn Thủy về hành vi trộm cắp tài sản, khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Kỳ Sơn.

Tại trụ sở, đối tượng Thủy đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, số tiền có được Thủy đã dùng để mua ma túy và tiêu xài cá nhân. Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.