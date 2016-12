Trốn truy nã, làm giả tên vẫn bị công an bắt quy tội

Ngày 30/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An: Đơn vị vừa tiến hành bắt khấn cấp Vi Văn Thẩu (SN 1978), trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong (Nghệ An) - là đối tượng trốn lệnh truy nã liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, sau 16 năm.

Đối tượng Vi Văn Thẩu tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2001, Vi Văn Thẩu và Vi Văn Quang (SN 1976), trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Trong một lần vận chuyển ma tuý, Quang bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật, còn Thẩu lẩn trốn khỏi địa phương.

Ngày 9/1/2002, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Vi Văn Thẩu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian lẩn trốn, đầu năm 2002, Vi Văn Thẩu đến bản Na Hang, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương sinh sống. Tại đây, Thẩu thay tên đổi họ tên thành Vi Văn Thắng rồi lấy vợ là con gái của ông T. (nguyên Bí thư Đảng uỷ xã). Với vỏ bọc con rể Bí thư Đảng uỷ xã, Thẩu được bầu giữ chức vụ Trưởng bản Na Hang, tổ trưởng vay vốn. Đặc biệt, mới đây Thẩu còn được bầu là đại biểu HĐND xã Mai Sơn, nhiệm kỳ 2016-2020.

Liên quan đến sự việc này, ông Lương Văn Hoá, Bí thư Đảng uỷ xã Mai Sơn, huyện Tương Dương cho biết: 16 năm trước, Thắng (tức Vi Văn Thẩu) về sinh sống tại địa phương và lấy con gái của nguyên Bí thư Đảng uỷ xã. Trong quá trình sinh sống và công tác tại địa phương, Thắng không có biểu hiện bất thường nên chúng tôi không phát hiện ra.

“Mới đây, khi làm thủ tục kết nạp Đảng cho Thắng, do không xác minh được lý lịch nên Đảng uỷ đã dừng lại không kết nạp nữa”, ông Lương Văn Hoá, cho biết thêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được nơi ở của đối tượng Thẩu và tiến hành bắt giữ.

Hiện, đối tượng Thẩu đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Xuân Chinh