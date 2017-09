Trực tiếp Campuchia - Việt Nam (VL Asian Cup 2019 - 18h30-5/9)

Link xem trực tiếp:

Thông tin bên lề:

- Hiện tại, Việt Nam đứng thứ ba bảng C với 2 điểm, kém 1 bậc so với Campuchia (3 điểm). Đoàn quân của HLV Leonardo Vitorino đã tiến bộ chóng mặt, bằng chứng là chiến tích đánh bại ĐT Afghanistan 1-0 ở trận đấu gần nhất tại vòng loại Asian Cup hôm 13/6 cũng trên SVĐ Olympic. Đó là lí do mà ông Vitorino tự tin “sẽ bắn hạ Việt Nam để giành 3 điểm”, y hệt như tuyên bố ở trận đấu thuộc vòng bảng SEA Games (U22 Việt Nam thắng 4-0).

- Xét về mọi mặt, thầy trò Mai Đức Chung vẫn được đánh giá cao hơn khi tề tựu đông đủ những cái tên chất lượng như Công Phượng, Văn Quyết, Văn Lâm, Tiến Dũng,… Thậm chí Mạc Hồng Quân - người đã lâu không còn "ăn cơm tuyển" cũng được kì vọng lớn ở đợt tái xuất lần này.

- Sân Olympic với mặt cỏ nhân tạo từng giúp Campuchia thắng Afganistan 1-0 ở lượt trận thứ hai để mơ mộng đánh bại tiếp ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ ba.

Phát biểu trước trận:

- HLV Leonardo Vitorino: “Đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhưng khi có được sự tự tin, chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Từ nay tới thời điểm diễn ra trận đấu còn gần 3 tháng nên chúng tôi có đủ quỹ thời gian để chuẩn bị".

- HLV Mai Đức Chung: “Đây là trận đấu quan trọng đối với cả hai đội. Tôi đánh giá cao Campuchia, họ đã thể hiện rất nhiều tiến bộ và đã từng thắng Afganistan trong trận đấu gần đây. Tôi mới cầm quân được mấy ngày nhưng có thể thấy rằng tinh thần của đội tuyển rất tốt, có sự kết hợp hài hòa giữa các cầu thủ lớn giàu kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ vừa dự SEA Games.

Như mọi người đã biết, tại SEA Games vừa rồi, đội U22 Việt Nam có thành tích thi đấu không tốt và phải dừng chân tại vòng bảng. Nhưng chúng tôi không đặt nặng vấn đề đó, chúng tôi hướng tới tương lai mới tốt đẹp hơn”.

Đội hình xuất phát:

Campuchia: Sou Yaty, Rous Samoeun, Soeuy Visal, Choum Pisa, Monu Udon, Keo Sokpheng, Tit Dina, Chhoeun, Bin Chanthacheary, Chan Vathanaka, Khuon Laboravy.

Việt Nam: Văn Lâm, Văn Hậu, Văn Thanh, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Công Phượng, Văn Quyết.

P.L