Trực tiếp: "Siêu bão" Doksuri đổ bộ vào đất liền miền Trung

Rạng sáng 15/9, diễn biến của cơn Bão số 10 được nhận định có tốc độ di chuyển nhanh hơn dự tính.

6h00: Tại Nghệ An, trước diễn biến Bão số 10, trên địa bàn TX.Cửa Lò sẽ có 1.062 hộ với 4.506 nhân khẩu phải di dời theo kịch bản số 4. Hiện tại, Thị xã đã sẵn sàng phương án di dời. Theo đó, phường Nghi Hải có 251 hộ với 1.000 khẩu; phường Nghi Thuỷ có 436 hộ với 2.000 khẩu và phường Thu Thuỷ có 375 hộ với 1.500 khẩu sẽ di dời về nhà văn hoá, trụ sở UBND phường, các trường học, các nhà cao tầng kiên cố. Khi có lệnh, toàn bộ số dân trên sẽ di dời.

Tại vùng biển Cửa Lò, hiện tại sóng rất mạnh.

Nhiều ki ốt kinh doanh sát biển đều đóng cửa và được chằng chống cẩn thận.

Sáng 15/9, tất cả mọi người đã rời khỏi ki ốt. Ghi nhận tại địa bàn TP.Vinh, TX.Cửa Lò và một số vùng lân cận cảu tỉnh Nghệ An, trời mưa to và rất to, gió mạnh. Nhưng do công tác chặt tỉa cành cây trên các trục đường kết hợp kiểm tra an toàn lưới điện đã hoàn thành nên chưa có thiệt hại.

Hiện tại, khu vực các huyện miền núi phía Tây Nghệ An trời mưa nhỏ, gió nhẹ, chưa có gì bất thường, nhưng người dân cũng đã sẵn sàng các phương án ứng phó.

6h20: Tại Hà tĩnh, các địa bàn huyện Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, Cẩm Xuyên... mưa lớn kèm theo gió mạnh cấp 7 - 8.

Tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà gió đang giật mỗi lúc một to.

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn kèm gió mạnh. Ảnh: Hồ Thắng

Tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên đã có gió mạnh

6h45: Tại Quảng Trị, ghi nhận của PV tại biển cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyển Vĩnh Linh:

Tại biển Cửa Tùng, sóng rất mạnh.

7h15: Tại Quảng Bình, đến thời điểm hiện tại, đang cơ mưa lớn kèm theo gió mạnh trên diện rộng. Cơn mưa bắt đầu từ khoảng 2h ngày 15/9, hiện gió giật với tốc độ càng lúc càng lớn hơn, nhiều cây cối đã gãy đổ, một số địa phương đã bị mất điện.

Một số cây cối trên các tuyến đường tại TP.Đồng Hới đã bắt đầu gãy đổ (Ảnh: Đặng Tài).

Dự kiến TX.Ba Đồn sẽ là tâm bão. (Ảnh: Phạm Phú Thép).

7h45: Tại Thừa Thiên - Huế, gió thổi mạnh đã khiến nhiều nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, cây xanh bật gốc gãy đổ.

Ảnh CTV ghi nhận tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Nhóm PVMT