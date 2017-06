Trung Quốc đang dựng lại Chiến tranh Lạnh ở Ấn Độ Dương?

Ấn Độ Dương đang trở thành điểm nóng mới mang tiềm năng xung đột lớn khi vùng đại dương này nằm trong lợi ích chiến lược của nhiều quốc gia. Một cuộc Chiến tranh Lạnh mới đang manh nha xuất hiện ở Ấn Độ Dương với một liên minh không chính thức giữa Mỹ, Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và phía đối lập là Trung Quốc.

Được biết, hơn 60% tàu hàng vận chuyển dầu của thế giới đi qua Ấn Độ Dương, chủ yếu xuất phát từ các mỏ dầu của Trung Đông sang Trung Quốc, Nhật Bản và các nền kinh tế nhập khẩu dầu khác ở châu Á. Đây cũng là nơi chiếm 70% lưu lượng tàu hàng container khởi hành từ các quốc gia công nghiệp phát triển ở châu Á đi tới phần còn lại của thế giới.

Ấn Độ Dương là tuyến đường giao thương trên biển có sự phát triển nhanh nhất trong vài năm trở lại đây.

Trong khi lưu lượng vận chuyển qua Đại Tây Dương đã giảm trong những năm gần đây, các tuyến đường biển trên Thái Bình Dương đã khai thác hết thì lưu lượng thương mại đi qua Ấn Độ Dương lại tăng nhanh chóng. Duy trì an ninh thương mại và an toàn hàng hải là lý do rõ ràng để cuộc tập trận hải quân Malabar thường niên diễn ra giữa Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ.

Châu Á có hai “con hổ” lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Dù cạnh tranh nhau về nhiều mặt, nhưng hai nước chưa bao giờ xâm lấn vào các lợi ích cốt lõi của nhau. Ấn Độ luôn coi Ấn Độ Dương như một vùng nước của riêng mình và nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nước này ở vùng Nam Á.

Động thái bành trướng ngày một tự do từ Bắc Kinh đang khiến New Delhi cảm thấy lo ngại, đặc biệt khi các quan chức an ninh phát hiện các hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc đang tiến hành nhiều lần gần quần đảo Andaman và Nicobar của nước này.

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Trung Quốc đang xâm nhập vào khu vực Ấn Độ Dương để bảo vệ các tuyến đường thương mại trên biển và là nguồn trung chuyển năng lượng chính của nước này.

“Mặc dù chúng ta chưa thấy điều đó đáng sợ, nhưng tham vọng đó đang vô tình đưa Trung Quốc vào mối đe dọa xung đột với Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Không những vậy, một liên minh chống Trung Quốc mới tại đây có thể hình thành”, nhà nghiên cứu châu Á Bertil Lintner viết trên tờ Asia Times.

Theo giới quan sát, chiến lược xâm lấn lợi ích ở Ấn Độ Dương của Bắc Kinh đang được tăng cường mà bắt đầu bằng việc mở căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài. Obock ở nước cộng hòa Djibouti, phía đông châu Phi là địa điểm có tầm nhìn chiến lược khi bao quát cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ và kênh đào Suez.

Trung Quốc đã thành lập căn cứ quân sự đầu tiên ở đây, với mục đích ban đầu được cho là chống cướp biển. Tuy nhiên, cơ sở này nằm bên cạnh một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ, cũng ở Djibouti. Quan trọng hơn, nó cũng không cách xa các căn cứ lớn khác của Mỹ trong khu vực, bao gồm một cơ sở quân sự khổng lồ ở đảo Diego Garcia nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương, cũng như các căn cứ khác ở các nước vùng Vịnh.

Căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương trở thành cái gai trong mắt nhiều cường quốc khu vực.

Không chỉ động chạm đến Mỹ và Ấn Độ - Trung Quốc sẽ sớm vấp phải thái độ nghi hoặc từ Australia - nước kiểm soát vùng lãnh thổ chiến lược ở đảo Christmas và quần đảo Cocos (Keeling) trong khu vực Ấn Độ Dương khi động thái của Bắc Kinh gần đây chưa bao giờ qua khỏi mắt của Canberra. Nếu một cuộc đối đầu siêu cường giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra, hoặc căng thẳng Trung Quốc và Ấn Độ gia tăng, Australia được cho là sẽ không đứng ngoài cuộc.

Ngoài ra, một cái tên khác mà Trung Quốc phải dè chừng chính là Pháp. Dù không tham gia các cuộc tập trận chung ở Ấn Độ Dương, nhưng Pháp lại là một đối tác của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Paris đang nắm quyền sở hữu vô số đảo nhỏ nằm rải rác khắp khu vực kinh tế độc quyền của Ấn Độ Dương.

Ngoài các lãnh thổ hải ngoại như Mayotte và Réunion, Pháp còn kiểm soát đảo Kerguelen, quần đảo Crozet, St Paul-Amsterdam cùng các hòn đảo không người ở khác gần Madagascar. Có một cơ sở theo dõi vệ tinh trên Kerguelen và khoảng một trăm nhà khoa học của nước này thường xuyên có mặt ở Crozet và St Paul-Amsterdam.

Quân đội Pháp cũng có một trung đoàn bộ binh ở Reunion và lực lượng hiện diện trên Mayotte để giúp bảo vệ những lợi ích ở các lãnh thổ nước ngoài vốn tồn tại từ thời thuộc địa.

Sức mạnh quân sự được tích lũy phát triển trong nhiều năm của Trung Quốc đã dần thành hình và một trong số nhiệm vụ chính của lực lượng hải quân nước này là bảo vệ tuyến đường thương mại và các lợi ích ở các vùng biển xa.

Trong khi tiềm năng một cuộc xung đột ở Ấn Độ Dương chưa thực sự đáng lo ngại, thì sáng kiến “Vành đai và Con đường” cũng như cơ sở quân sự mới của Trung Quốc tại Obock được cho là đã và đang đe dọa phá vỡ sự bình ổn tồn tại ở khu vực này nhiều năm qua.

Chuyên gia Bertil Lintner đánh giá, nếu mọi thứ vẫn tiếp tục tiến triển, một liên minh chống Trung Quốc ở Ấn Độ Dương sẽ không còn là liên minh không chính thức, các cuộc tập trận hải quân chung cũng sẽ không còn là những bài tập vô thưởng vô phạt.

Quốc Vinh