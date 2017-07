Trương Hồ Phương Nga được tại ngoại: Hoa hậu sẽ sống ra sao?

Tại ngoại chắc chắn sẽ “sướng” hơn bị giam Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách - Bross & Partners: "Về nguyên tắc, khi khởi tố bị can, cơ quan điều tra xem xét trên hồ sơ vụ án, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị can gây ra để áp dụng biện pháp ngăn chặn tương ứng. Trong vụ án này, Hoa hậu Phương Nga đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Việc tạm giam được pháp luật cho phép, nhằm mục đích phục vụ hoạt động điều tra, ngăn chặn bị can gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Trong quá trình xét xử, HĐXX có quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn. Trước một loạt chứng cứ mới tại phiên toà sơ thẩm lần hai, tôi nghĩ rất có thể Phương Nga bị oan. Và trong trường hợp này, việc toà cho bị cáo Phương Nga tại ngoại là hoàn toàn hợp lý. Khi tại ngoại, Phương Nga phải chịu sự quản thúc của chính quyền sở tại, phải có mặt theo giấy mời của cơ quan tiến hành tố tụng. Việc được cho tại ngoại vào thời điểm này mang lại nhiều “lợi thế” cho Phương Nga. Cô ta được ở nhà, việc gặp luật sư bàn bạc công việc sẽ dễ dàng hơn khi ở trong trại giam. Tôi tin các luật sư bào chữa sẽ làm hết sức mình để giúp Phương Nga trong vụ án này".