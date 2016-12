Truy bắt nhóm giang hồ dùng súng cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến các hành vi cướp tài sản, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, gồm: Nguyễn Tuấn Việt (SN 1988, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Bắc Giang); Bạch Công Sơn (SN 1989, trú tại thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi); Trịnh Trọng Trường (SN 1991); Nguyễn Ngọc Đường (SN 1991); Nguyễn Văn Tùng (SN 1992, cùng trú tại huyện Lạng Giang). Nạn nhân trong vụ án này là anh T.V.Q. (SN 1993, trú tại huyện Lạng Giang).

Được biết, nhóm của Việt thuê chỗ ở là một ki-ốt tại chợ Vôi (thuộc thị trấn Vôi). Bọn chúng thu nạp nhiều đệ tử xăm trổ đầy mình, trong đó có kẻ từng có tiền án, tiền sự, để “ra oai” với những nhóm khác và thị uy với những người dân địa phương.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Do có quen biết từ trước với anh Q.và cũng là người địa phương nên nhóm này muốn “thu nạp” anh Q., nhiều lần chúng tỏ ý “gạ gẫm” nhưng anh Q. vẫn “lờ” đi.

Tuy nhiên, nhóm giang hồ vẫn không chịu buông tha, ngày 30/11, bọn chúng gọi điện hẹn và “điều” anh Q. đến ki-ốt của Việt ở khu chợ Vôi. Tại đây, chúng khóa cửa lại, tiếp tục gã gẫm anh Q. gia nhập vào nhóm nhưng một lần nữa anh Q. nhất mực từ chối.

Lúc này, các đối tượng liền “lật bài ngửa”, tên thì cầm súng, tên cầm kiếm để thị uy, đe dọa nạn nhân. Bọn chúng cướp đi chiếc điện thoại Iphone 6 của anh Q. (trị giá hơn 9 triệu đồng).

Sau đó, ổ nhóm trên kéo anh Q. lên tầng hai của ki-ốt và ép anh phải ở lại đó, do mệt nên nạn nhân nằm ngủ thiếp đi. Cũng tại đây, các đối tượng rủ nhau chơi “đập đá” nhằm “xả khuây”.

Kết thúc “chầu đá”, bọn chúng lại kéo nhau ra ngoài đi hát hò và không quên đưa theo cả nạn nhân đến quán karaoke… Vì nghĩ các đối tượng còn giữ chiếc điện thoại của mình nên anh Q. đành đi theo đến quán karaoke với hi vọng đối tượng sẽ trả lại điện thoại.

Cuối cùng thì chúng thả cho anh Q. về nhưng vẫn giữ lại chiếc Iphone 6. Đến ngày 5/12, Việt mang chiếc điện thoại cướp được của anh Q. đến một hiệu cầm đồ ở thị trấn Vôi bán lấy 5 triệu đồng, rồi cùng đồng bọn tiêu xài.

Ngay sau khi được thả ra, anh Q. đã làm đơn trình báo sự việc gửi đến cơ quan công an. Nhận được thông tin, các trinh sát PC45 Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Tang vật thu giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thi hành lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng, kết quả đã thu giữ: 1 súng tự chế, 8 viên đạn, 1 dùi cui điện, 1 kiếm, 2 con dao gấp, 1 đầu khò, 5 điện thoại di động và một số vật dụng liên quan.

Theo một cán bộ điều tra, vụ án này không đơn giản chỉ là hành vi cướp tài sản mà còn liên quan tới nhiều hành vi khác. Xét về hành vi cướp tài sản thì đối tượng Nguyễn Tuấn Việt là chủ mưu.

Tuy nhiên, khi đi vào điều tra, đấu tranh khai thác, việc đối tượng Việt dùng súng uy hiếp nạn nhân còn liên quan tới hai đối tượng khác là Đường và Trường. Trong đó, đối tượng Đường là người đã bán súng cho đối tượng Trường và Trường đã lấy khẩu súng này bán lại cho Việt.

Được biết, trong số các đối tượng bị bắt giữ thì Bạch Công Sơn và Nguyễn Văn Tùng là hai đối tượng đã có tiền án. Cả 5 đối tượng trên đều thuộc thành phần không có công ăn việc làm, lười lao động, kiếm ăn bằng nhiều thủ đoạn.

Theo cơ quan điều tra, anh Q. cho biết, hiện tại anh đang làm công việc là công nhân khoan giếng, không đả động gì đến những việc xã hội mà nhóm của Việt tham gia. Tuy nhiên, giữa anh Q. và Việt đã có quen biết với nhau từ trước, thậm chí còn chơi rất thân với nhau. Vì Việt cho rằng anh Q. có nhiều mối quan hệ trong xã hội và là người mà Việt đang cần, có thể giúp Việt giải quyết nhiều công việc nên Việt muốn “thu phục” anh Q..

Nhóm PV