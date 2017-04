Truy nã 'yêu râu xanh' khiến nữ sinh lớp 8 phải bỏ học, sinh con

Em Q.A hiện phải bỏ học ở nhà nuôi con nhỏ (Ảnh CTV).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối ngày 23/4/2016, Vũ Văn Nam (SN 1988, ở thôn Thái Hòa, xã Hùng Thắng) sang nhà em V.T.Q.A (SN 2003, cùng huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) xin ngủ nhờ.

Lúc này, mẹ Q.A đi đám cưới ở tỉnh Quảng Ninh, còn bố em bị tai biến chỉ nằm bất động một chỗ. Mặc dù Q.A không đồng ý, nhưng Nam vẫn ở lại nhà em và ngủ ở giường cùng bố em.

Đến nửa đêm, khi Q.A đang ngủ say, Nam mò sang phòng đòi quan hệ tình dục. Bất chấp sự phản kháng quyết liệt của Q.A, Nam đã thực hiện đến cùng hành vi đồi bại của mình. Sau đó, Nam ép em Q.A phải theo hắn vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục thêm 4 lần nữa.

Q.A luôn cảm thấy tủi nhục, không dám nói với gia đình, thầy cô biết hành vi bỉ ổi của Nam bởi, nhiều lần hắn buông lời đe dọa sẽ giết em và đăng ảnh khỏa thân của em lên mạng xã hội.

Đến ngày 29/9/2016, thấy cơ thể bé Q.A có biểu hiện bất thường, mẹ Q.A đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng kiểm tra. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết, bé Q.A đang mang thai tháng thứ 5. Lúc này, mẹ Q.A như chết lặng rồi gặng hỏi con gái, lúc này, Q.A mới kể lại toàn bộ sự việc.

Ngay sau đó, khi biết chuyện, gia đình Vũ Văn Nam đã đến nhận lỗi và xin cưới Q.A, tuy nhiên gia đình em không đồng ý.

Ngày 1/10/2016, gia đình em Q.A đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Tiên Lãng và Công an TP.Hải Phòng. Ngay lập tức, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy bắt nhưng tên Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương từ đó đến nay.

Đến ngày 17/12/2016, bé Q.A sinh một bé gái nặng 2kg tại bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng. Sau khi sinh, Q.A phải bỏ dở việc học hành, ở nhà chăm sóc đứa con của mình.

Được biết, em Q.A hiện đang học lớp 8 tại Trường THCS Tiên Hưng. Gia đình em Q.A thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn.

Lã Tiến