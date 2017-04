Truy sát ở Nam Định: ‘Giăng lưới’ bắt nhóm sát thủ Linh ‘trọc'

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, sau khi gây ra vụ án giết người chấn động dư luận tỉnh Nam Định, Nguyễn Hoàng Linh (tức Linh “trọc”) và đồng bọn lập tức lên đường lẩn trốn hòng tránh sự truy đuổi của lực lượng Công an.

Nhưng với quyết tâm của Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ, Linh “trọc” và nhóm “lâu la” đã phải xộ khám.

Trao đổi với PV, Đại tá Đặng Quang Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu (PV 11) Công an tỉnh Nam Định cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ án, lãnh đạo Công an TP.Nam Định đã báo cáo Ban giám đốc công an tỉnh.

Người nhà nạn nhân Lê Việt H. đau đớn trước cái chết đầy bất ngờ

Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng trên, trực tiếp Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã ra hiện trường và đặt mục tiêu cho các cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án.

Theo đó Thiếu tướng Sinh đã yêu cầu: “Bằng mọi giá phải phá vụ án trong một thời gian sớm nhất. Cùng với đó, phải bắt được toàn bộ các đối tượng gây ra vụ án dã man vào tối 6/4”.

Cũng theo thông tin mà Công an tỉnh Nam Định cung cấp, quá trình xác minh tại hiện trường, CQĐT được các nhân chứng cung cấp cho một thông tin đặc biệt quan trọng và đây chính là nút mở của vụ án này.

Theo đó các đối tượng đi trên 1 xe ô tô Mazda 4 chỗ màu đỏ mang BKS 18A – 074.93. Xác minh BKS trên, CQĐT có được, chủ sở hữu của chiếc xe này mang tên Ngô Thị Phương Lan, hiện đang tạm trú tại đường Phạm Văn Xô, thuộc tổ dân phố số 6, Đông Mạc, phường Lộc Hạ, TP.Nam Định.

CQĐT cũng xác định được, Lan có chồng tên Nguyễn Hoàng Linh, tên thường gọi là Linh “bay” hoặc Linh “trọc”. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì Linh “trọc” đã không có mặt tại địa phương và có nhiều biểu hiện bất minh.

Qúa trình thu thập thông tin về vợ chồng Linh “trọc”, CQĐT cũng xác định được Lan – Linh “trọc” có biểu hiện buôn bán ma túy tổng hợp tại TP.Ninh Bình và TP.Hà Nội. Song hành cùng với đó, đôi vợ chồng này cũng có mối quan hệ xã hội rộng rãi đặc biệt là với giới xã hội đen, sinh sống theo luật giang hồ.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ CQĐT có được thông tin, Lan chơi khá thân với Trần Thái S. (tức Mốc) (SN 1993, quê tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), hiện đang tạm trú tại TP.Nam Định.

Ngoài ra còn có anh Trần Văn M. (SN 1990), trú tại xã Mỹ Xá, TP.Nam Định, và anh Trần Vũ Tr. (SN 1978) vốn là lái xe taxi của hãng Hoàn Kiếm, Sao Mai – là những người thường xuyên được Lan thuê chở đi Ninh Bình, Hà Nội.

Ngay lập tức Mốc, Tr. và anh M. được triệu tập. Tại CQĐT, cả 3 người đều khai nhận, sau khi vụ án xảy ra, Lan có đi xe của M. vào TP.Ninh Bình. Tiếp đó, M. lại chở Lan lên Hà Nội.

Xác định đối tượng Lan đang trên đường bỏ trốn, CQĐT lập tức tung những trinh sát tinh nhuệ nhằm tìm theo dấu vết của ả. Đến 14h ngày 7/4, CQĐT đã triệu tập được Lan khi đối tượng này đang ở tại ngõ 40, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội. Chiếc xe ô tô mà các đối tượng gây án đã bị lực lượng Công an thu giữ.

Linh "trọc" kẻ cầm đầu nhóm giang hồ gây ra vụ truy sát đẫm máu đã xộ khám sau hơn 2 ngày gây án

Khai thác nóng đối tượng, Lan khai nhận: Sau khi lên Hà Nội, Lan bắt xe taxi đi gặp Linh rồi cả 2 đã về khách sạn trên đường Hoàng Quốc Việt để gặp đồng bọn của Linh.

Đến 11h cùng ngày, Lan rời khỏi khách sạn và đưa xe ra đường Xuân La với mục đích bán. Tại đây, Lan đã bị các chiến sĩ cảnh sát hình sự bắt giữ. Xác định Linh “trọc” và đám đàn em đã bỏ trốn, công tác truy tìm tiếp tục được CQĐT đẩy mạnh.

Thông qua luồng thông tin thu thập được, các trinh sát nhận định, nhiều khả năng Linh đã lẩn trốn vào tỉnh Gia Lai. Ngay lập tức một đoàn công tác của Công an TP.Nam Định lập tức hành quân.

Trong quá trình này, CQĐT nhận được nguồn tin, Linh ‘trọc” đang lẩn trốn tại TP.Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa và đang chuẩn bị đi Gia Lai, công tác vây bắt lập tức được triển khai. Được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 9/4, đối tượng Nguyễn Hoàng Linh đã phải tra tay vào còng số 8 và cúi đầu nhận tội về hành vi giết người của mình.

Ngày 10/4, CQĐT đã bắt được Đỗ Văn Minh khi y đang lẩn trốn tại TP.Nam Định. Cũng trong ngày, đối tượng Tạ Quý Anh đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tiếp đó ngày 12 và ngày 13/4, 2 đối tượng Vũ Văn Thành và Nguyễn Văn Hưng đã bị bắt giữ khi chúng đang có mặt tại tỉnh Ninh Bình.

Riêng đối tượng Nguyễn Khắc Bốn đang bỏ trốn và CQĐT đã ra quyết định truy nã, tiếp tục truy bắt đối tượng.

(Còn nữa)

Đào Giang - Công Đức