Truy tìm ‘đạo chích’ trộm 12 cuộn cáp điện trị giá hơn 1 tỷ đồng

Ngày 11/7, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ một vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra tại công trình công ty Yusung, đường số 26, khu VSIP2A (Việt Nam – Singapore), thị xã Tân Uyên.

Ngày 24/6, bảo vệ của nhà máy Yusung kết sổ và giao ca thì phát hiện bất thường trong sổ nhật ký làm việc. Cụ thể, việc chiếc xe tải BKS 51C – 932.37 vào cẩu vật tư là 12 cuộn cáp điện ra bên ngoài có điểm nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ bảo vệ biết người yêu cầu lấy vật tư mang đi là nam công nhân tên Nguyễn Văn V. (quê tỉnh Vĩnh Long, công nhân của công ty TNHH Wondo Vina, trụ sở quận 7, TP.HCM - đơn vị thi công hệ thống điện tại công trình Yusung).

Công trình nơi xảy ra vụ mất trộm cáp điên hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, tổ bảo vệ báo cáo lãnh đạo công ty Yusung và trình báo sự việc lên công an. Qua kiểm tra, công an nhận thấy thiết bị camera an ninh đã bị ngắt trước thời điểm 12 cuộn cáp điện được mang đi, nam công nhân tên V. cũng “bặt vô âm tín”.

Theo đại diện công ty TNHH Wondo Vina, công nhân “bốc hơi” cùng 12 cuộn cáp điện là người được thuê làm thời vụ. 12 cuộn dây cáp trên có giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, truy bắt “đạo chích” và làm rõ những đối tượng nghi có liên quan đến vụ trộm.

Phùng Sơn